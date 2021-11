Apple va désormais vous vendre des pièces et des outils pour réparer votre iPhone à la maison

Dans un geste surprenant, Apple a annoncé mercredi matin un nouveau programme de réparation en libre-service.

À partir du début de l’année prochaine, Apple vendra des pièces et des outils d’origine sur son site aux clients américains qui souhaitent effectuer eux-mêmes des réparations sur leurs produits Apple. Dans un premier temps, Apple proposera uniquement la réparation en libre-service pour les séries de smartphones iPhone 12 et iPhone 13. Mais la société dit qu’elle ajoutera également des ordinateurs Mac avec des puces M1 au programme peu de temps après.

Apple annonce un programme de réparation en libre-service

Apple affirme que la phase initiale de son programme de libre-service se concentrera sur les composants les plus couramment entretenus de l’iPhone. Cela inclut l’écran, la batterie et l’appareil photo. D’ici la fin de 2022, les propriétaires d’appareils Apple pourront également effectuer des réparations supplémentaires à domicile.

« La création d’un meilleur accès aux pièces d’origine Apple donne à nos clients encore plus de choix si une réparation est nécessaire », a déclaré Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple. « Au cours des trois dernières années, Apple a presque doublé le nombre de points de service avec accès aux pièces, outils et formations d’origine Apple, et nous proposons désormais une option à ceux qui souhaitent effectuer leurs propres réparations. »

Comme Apple l’explique dans un communiqué de presse, les clients doivent suivre une série d’étapes avant de tenter une réparation à domicile. La première étape consiste à lire le manuel de réparation de l’appareil, fourni par Apple. Si le client se sent à l’aise pour effectuer la réparation, il peut alors commander des pièces et des outils sur la nouvelle boutique en ligne de réparation en libre-service Apple. Après la réparation, le client peut retourner les pièces usagées à Apple pour recyclage, et Apple lui accordera un crédit pour son achat.

Au total, Apple dit qu’il offrira plus de 200 pièces et outils pour les réparations iPhone 12 et iPhone 13. La société note également que le programme « est destiné aux techniciens individuels possédant les connaissances et l’expérience nécessaires pour réparer les appareils électroniques ». Si vous n’êtes pas tout à fait sûr de pouvoir effectuer la réparation vous-même, confiez votre téléphone ou votre ordinateur à un professionnel. TechCrunch rapporte qu’effectuer une réparation à domicile n’annulera pas votre garantie. Cela dit, si vous endommagez votre téléphone au cours du processus, vous pourriez le faire.

Qu’est-ce qui a fait changer d’avis Apple ?

Le fait que ce programme existe est surprenant, mais il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Apple a changé d’avis. Pendant des années, l’entreprise a lutté contre le mouvement du droit à la réparation. En fait, il y a quelques semaines à peine, nous rapportions un changement néfaste qui a causé la rupture de Face ID lorsqu’un magasin tiers a réparé un iPhone 13. Apple a depuis annulé ce changement.

Qu’Apple le veuille ou non, les gouvernements du monde entier se rangent du côté des consommateurs. Au cours de l’été, le président Joe Biden a signé un décret encourageant la FTC à examiner les « restrictions anticoncurrentielles déloyales sur la réparation ou l’auto-réparation par des tiers » des appareils. Apple ne brandit pas encore le drapeau blanc. Mais il est clair que l’entreprise voit la direction que prend l’industrie.

Apple indique que la réparation en libre-service sera disponible aux États-Unis au début de 2022. La société prévoit d’étendre le programme à davantage de pays à travers le monde tout au long de l’année.