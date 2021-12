Apple va dévoiler un iPad 15 pouces pour concurrencer Amazon Echo Show 15 : rapport

Apple est susceptible de lancer un nouvel iPad Pro en 2022, qui pourrait bénéficier d’une refonte, d’une prise en charge de la charge sans fil, d’une mise à niveau interne, de la 5G et de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités.

Apple pourrait bientôt affronter l’Amazon Echo Show 15 avec un nouvel iPad doté d’un écran plus grand. Mark Gurman de Bloomberg a indiqué que l’iPad 15 pouces pourrait également prendre en charge le portail Facebook.

Un iPad grand écran

Le prétendu iPad de 15 pouces fera de l’iPad d’Apple un appareil domestique et aidera les utilisateurs à contrôler leurs produits intelligents tout en exécutant toutes les fonctions de base de la tablette. La tablette sera un peu plus épaisse pour accueillir des haut-parleurs puissants, mais s’abstiendra de porter un design encombrant comme l’Echo Show 15.

La tablette est également susceptible de comporter un appareil photo en orientation paysage pour des appels vidéo plus pratiques. Il sera également livré avec un support mural. Le rapport Bloomberg suggère que le nouvel iPad 15 pouces donnera à Apple un avantage sur Amazon et ses concurrents en raison de la polyvalence de l’App Store, des meilleures performances de l’appareil photo et des processeurs puissants.

Les rapports suggèrent que l’iPadOS pourrait être doté d’un «mode maison» pour effectuer une transition en douceur vers un appareil domestique. De plus, l’appareil est susceptible de servir d’ordinateur portable.

Il est en outre suggéré qu’avec Apple travaillant sur un iPad grand écran, l’appareil pourrait très bien devenir une réalité. Cependant, l’appareil présenterait également plusieurs inconvénients. L’iPad 15 pouces, s’il est officiel, risque d’être cher. De plus, Apple devra rendre Siri encore plus efficace pour concurrencer Alexa ou même l’Assistant Google. Reste à savoir quels sont les plans d’Apple.

Le rapport Bloomberg suggère ensuite qu’Apple pourrait lancer un écran externe pour ses derniers Mac et le proposer dans une fourchette de prix abordable.

