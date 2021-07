Apple va étendre la fonctionnalité “Look Around” d’Apple Maps à l’Autriche

Apple commencera à collecter des images pour étendre la fonctionnalité Apple Maps « Look Around » en Autriche à partir de la semaine prochaine jusqu’en décembre.

Selon le site autrichien Der Standard, les gens commenceront à voir des dizaines de voitures Apple naviguer dans le pays. Pour l’instant, seules les voitures enregistreront la rue au cours des prochains mois, pas les personnes avec des caméras sur les sacs à dos, par exemple.

À bien des égards, Look Around est la version Apple de la fonctionnalité Street View populaire et utile de Google. Il vous permet de zoomer sur une zone particulière et de recevoir une vue comme si vous marchiez dans la rue. Look Around offre une vue au niveau de la rue avec une photographie 3D haute résolution et plus encore.

Voici comment Apple décrit Look Around :

Maps propose des images interactives au niveau de la rue avec des photographies 3D haute résolution et des transitions fluides et fluides à travers les grandes villes avec Look Around. Explorez des villes sélectionnées avec une expérience 3D interactive qui vous offre une vue à 360 degrés d’un lieu. Et profitez de transitions fluides et fluides au fur et à mesure que vous naviguez.

Lorsqu’elle sera disponible en Autriche, la fonction Look Around fera une énorme différence pour les utilisateurs d’Apple Maps, car ils pourront facilement découvrir des entreprises, des cafés, etc.

Cette fonction est disponible dans de nombreuses villes au Canada, en Irlande, au Japon, au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

