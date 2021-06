Apple va faciliter l’effacement d’un iPhone volé au Brésil

in

La semaine dernière, nous avons signalé que des criminels au Brésil volaient les iPhones des gens pour accéder à des comptes bancaires. Maintenant, Procon-SP, le régulateur brésilien de la protection des consommateurs basé dans l’État de São Paulo, a déclaré que les banques promettent de créer des centres d’urgence pour lutter contre ce type d’activité criminelle, et Apple et Google se sont engagés à faciliter l’effacement des smartphones volés.

Selon un nouveau rapport du journal brésilien Folha de S.Paulo, lors d’une réunion avec des opérateurs de téléphonie mobile et des banques, ils se sont engagés auprès de Procon-SP à créer des centres d’urgence pour bloquer les comptes téléphoniques après le vol d’un smartphone.

En dehors de cela, Apple et Google ont également promis de faciliter l’accès à leurs services pour effacer un smartphone volé avec d’autres appareils. Bien que moins connus, ces services existent déjà et seront rendus plus accessibles.

Selon Procon-SP, si la personne qui s’est fait voler son smartphone est capable d’effacer son téléphone dans les cinq premières minutes, le smartphone perdra complètement sa valeur pour le criminel.

Même si Apple et Google se sont engagés à faciliter l’effacement des smartphones volés, la société de Cupertino, en Californie, n’a pas commenté le sujet dans le journal, on ne sait donc pas quelles mesures Apple prendra pour permettre aux clients d’effacer rapidement. un iPhone volé.

Voici comment effacer rapidement un iPhone volé

Si votre iPhone a été volé et que vous souhaitez simplement tout effacer à l’intérieur, il est déjà possible d’agir. Suivez simplement ces étapes :

Ouvrez l’application Find My et choisissez l’onglet Devices – cela peut également être fait sur le Web Sélectionnez l’appareil que vous souhaitez effacer à distance Faites défiler vers le bas et choisissez Effacer cet appareil Sélectionnez “Effacer ceci [device]. ”

Lorsque vous effacez votre appareil, toutes vos informations (y compris les cartes de crédit, de débit ou prépayées pour Apple Pay) sont supprimées de l’appareil et vous ne pourrez pas les suivre à l’aide de Find My.

Sur une page d’assistance, Apple décrit d’autres options pratiques lorsque votre iPhone, iPad ou iPod touch est perdu ou volé. Apprenez-en plus ici.

