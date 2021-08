Apple va faire de la place pour des batteries plus grosses dans les iPhones, iPads et MacBooks en adoptant des puces périphériques plus minces

Pour les futurs iPhones, iPads et MacBooks, Apple prévoit d’utiliser des composants internes plus petits dans le but d’augmenter la taille de la batterie de l’appareil, selon DigiTimes.

Crédit d’image : iFixit

Plus précisément, Apple prévoit “d’augmenter considérablement l’adoption” des IPD ou des dispositifs passifs intégrés pour les puces périphériques de ses produits. Ces nouvelles puces seront de taille plus mince et permettront des performances plus élevées tout en occupant moins d’espace interne à l’intérieur d’un appareil, permettant des batteries plus grandes.

Apple devrait augmenter considérablement l’adoption de l’IPD (appareils passifs intégrés) pour les nouveaux iPhones et autres produits iOS, offrant de solides opportunités commerciales aux partenaires de fabrication TSMC et Amkor, selon des sources du secteur. Les puces périphériques pour les séries iPhone, iPad et MacBook deviennent plus minces avec des performances plus élevées pour laisser plus d’espace pour des solutions de batterie de plus grande capacité pour les appareils, la demande d’IPD augmentant fortement conformément à la tendance, ont indiqué les sources.

Le rapport ne précise pas quand spécifiquement ces nouvelles puces plus petites feront leurs débuts, mais il note qu’Apple a approuvé le processus de 6e génération de TSMC pour produire en masse des IPD pour les nouveaux iPhones et iPads.

Les capacités de batterie présumées de la prochaine gamme d’iPhone 13, divulguées plus tôt cette année, ont signalé que les prochains iPhones seront dotés de batteries plus grosses. Les schémas précédemment vus par MacRumors ont également révélé que les nouveaux iPhones seront plus épais, faisant de la place pour les batteries plus grosses.

Bien que les iPhones 2021 ne soient pas mentionnés dans le rapport d’aujourd’hui, il est raisonnable de supposer que les nouvelles puces IPD, associées à une augmentation de l’épaisseur, offrent à Apple la liberté d’augmenter la taille de la batterie grâce à l’espace interne libre. On dit que les nouvelles batteries plus grosses sont utilisées à bon escient grâce à des écrans plus avancés dans les prochains iPhones haut de gamme.