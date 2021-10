Apple va « lancer » du nouveau matériel le 18 octobre ; Actualisation du MacBook Pro avec puce M1X attendue

L’événement spécial déchaîné d’Apple débutera le 18 octobre à 22h30 IST.

Apple organisera son prochain événement « spécial » le 18 octobre. La société basée à Cupertino vient d’envoyer des invitations pour son deuxième événement d’automne de l’année où elle lancera très probablement de tout nouveaux modèles de MacBook Pro avec le système M1 de deuxième génération. -chip, ou M1X comme cela est largement répandu. Nous pourrions également voir un Mac Mini plus puissant doté de la même puce et d’AirPods de troisième génération qui, selon les rumeurs, devaient être lancés aux côtés de l’iPhone 13 en septembre.

Le M1X devrait être le véritable écueil et tous les indices – et les rumeurs – le montrent. Le thème de l’événement est « déchaîné », et l’invitation indique clairement que la « vitesse » en sera le principal point à retenir. Si cela ne suffisait pas, le SVP Marketing d’Apple, Greg Joswiak, fait également référence au terme dans un tweet partageant la date de lancement sur Twitter.

Déchaîné ! Ces six prochains jours vont s’accélérer. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl – Greg Joswiak (@gregjoz) 12 octobre 2021

Le M1 a été un grand pas pour Apple car il a marqué le début de la transition de Cupertino loin de son partenaire à long terme Intel. Si quoi que ce soit, le M1X est encore plus attendu car c’est là qu’Apple lancera soi-disant le voyage pour les utilisateurs puissants ou professionnels. Les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient emballer cette nouvelle puce. Un nouveau Mac Mini plus puissant avec M1X est également sur les cartes.

Dans son avatar de nouvelle génération, le MacBook Pro – 14 et 16 pouces – ramènerait la charge magnétique MagSafe et abandonnerait la barre tactile presque controversée que nous aimons tous tellement détester. Le rafraîchissement du Mac Mini avec M1X est quant à lui censé contenir plus de ports, ce qui le rend plus utile pour ceux qui recherchent plus de puissance et de productivité dans le facteur de forme Mac Mini.

Les AirPod de troisième génération devaient être lancés en septembre, mais comme cela ne s’est jamais produit, il est possible que nous en entendions davantage parler le 18 octobre.

