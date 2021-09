Apple va lancer iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 en Inde aujourd’hui : voici tout ce qu’il faut savoir

Les appareils comprenant la série iPhone 6 et versions ultérieures seraient compatibles avec la mise à jour iOS 15. (./Fichier)

Apple publiera ses iPadOS 15 et iOS 15 plus tard dans la journée. Alors que la mise à jour iOS concernera les modèles d’iPhone récemment sortis et l’iPod touch de septième génération, les modèles d’iPad récents recevront l’iPadOS.

Apple a inclus des fonctionnalités telles que Focus et SharePlay ainsi qu’une expérience améliorée de FaceTime et de messagerie dans l’iOS 15. L’iPadOS 15, quant à lui, utilise les options Split View et Slide Over pour améliorer le multitâche. Parallèlement aux mises à jour iOS, Apple publiera également la mise à jour watchOS 8 pour l’Apple Watch.

Le géant de la technologie basé à Cupertino a annoncé l’iPadOS 15 et l’iOS 15 lors de l’événement California Streaming de la semaine dernière, où il a dévoilé la série iPhone 13 et le nouvel iPad. Les mises à jour seraient disponibles sur les appareils compatibles en Inde ce soir.

La mise à jour peut être téléchargée à partir des paramètres de l’appareil. La mise à jour sera téléchargée automatiquement si cette option est sélectionnée. La mise à jour peut également être téléchargée sur un appareil utilisant un ordinateur Mac.

Le nouvel iOS apportera des notifications repensées et un support récapitulatif. Les applications préinstallées telles que Safari, Apple Maps et Siri seront également mises à jour. Les photos bénéficieront d’un support de texte en direct et d’une traduction de texte en direct sur le nouveau système d’exploitation.

La mise à jour apportera également SharePlay qui permet aux utilisateurs de partager des films ou des émissions avec leurs proches. Il permettra également aux utilisateurs d’iPad et d’iPhone de partager leur écran sur FaceTime. Apple a également introduit une vue en grille dans FaceTime avec le haut-parleur mis en surbrillance en bas.

iOS 15 permettra aux propriétaires d’Apple d’inviter des amis via un lien, permettant aux utilisateurs Android et Windows de rejoindre les appels FaceTime. La section Partagé avec vous de la nouvelle application Photos comportera des images, des liens et d’autres contenus partagés via des messages. Safari et Apple Music auront également la section Partagé avec vous.

