Apple va lancer une variante de course à pied de sa fonction audio Fitness + « Time to Walk »

Apple a l’intention d’apporter de nouvelles variantes de sa fonction Time to Walk aux abonnés Apple Fitness +, avec “Time to Run” et “Audio Meditations” qui devraient faire leurs débuts parallèlement au lancement de l’Apple Watch Series 7, selon le journaliste Bloomberg bien connecté Mark Gurman.



Lancés en janvier, Time to Walk sont des histoires audio de personnes influentes que les utilisateurs d’Apple Watch peuvent écouter avec des AirPod ou d’autres écouteurs sans fil tout en marchant.

Les épisodes Time to Walk sont automatiquement téléchargés sur l’Apple Watch avec un abonnement Fitness+, et les utilisateurs peuvent démarrer un épisode directement depuis l’application Workout. Un Time to Push équivalent est disponible pour les utilisateurs de fauteuils roulants.

Dans sa dernière newsletter PowerOn, Gurman suggère que les nouvelles variations de course et de méditation sur le thème arriveront à l’automne lorsque Apple lancera l’Apple Watch Series 7, qui devrait lancer une refonte mineure avec un affichage plus plat et une technologie d’écran mise à jour, ainsi que un processeur plus rapide.

Lorsque les histoires audio arriveront, les abonnés Apple Fitness + pourront probablement ouvrir l’application Workout sur une Apple Watch, sélectionner “Time to Run” et choisir parmi l’une des histoires audio à écouter pendant leur course. Cela dit, les « méditations audio » semblent moins axées sur l’entraînement/la forme physique, il n’est donc pas tout à fait clair où elles vivront.

Pendant ce temps, Apple a continué d’améliorer l’interface Fitness+ dans les versions bêta successives d’iOS 15, y compris l’introduction de filtres supplémentaires pour certains types d’entraînement, tels que « Equipment » et « Body Focus » dans la catégorie Force.

Apple Fitness+ est actuellement disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande et au Royaume-Uni.