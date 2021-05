Apple va nous surprendre avec un énorme lancement de nouveau produit la semaine prochaine, selon des fuites – .

Une rumeur douteuse provenant de YouTuber Luke Miani prétend qu’Apple publiera la troisième itération de ses AirPods populaires le mardi 18 mai. Dans une déclaration fournie à AppleTrack – qui n’a pas une longue expérience en ce qui concerne les rumeurs Apple – ajoute Miani que les AirPods 3 pourraient très bien lancer aux côtés d’Apple Music HiFi. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Apple Music HiFi apportera des enregistrements audio haute fidélité à Apple Music. Crédits à cette rumeur particulière, le code de la récente version bêta d’iOS 14.6 fait même référence à des éléments tels que l’audio sans perte et le streaming stéréo de haute qualité.

À ce stade, il est juste de supposer que les AirPods 3 et Apple Music HiFi devraient effectivement être lancés cette année. Maintenant, que cela signifie ou non que nous verrons Apple faire une sorte d’annonce mardi prochain, eh bien, cela reste à voir.

Top Deal du jour Les nouveaux AirTags chauds d’Apple sont enfin de retour en stock sur Amazon – dépêchez-vous avant qu’ils ne se vendent à nouveau! Prix: 29,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Selon plusieurs rapports crédibles que nous avons vus au cours des derniers mois, les AirPods 3 d’Apple emprunteront généreusement un certain nombre de fonctionnalités AirPods Pro, notamment une qualité sonore améliorée, une meilleure autonomie de la batterie et même un design plus compact. Sur ce dernier point, une fuite de février dernier montre prétendument un modèle AirPods nouvellement conçu avec une tige plus courte et un boîtier plus compact, similaire à la conception des AirPods Pro actuels.

Source de l’image: 52Audio

Aussi séduisant que cela soit, c’est là que se terminent les similitudes entre les AirPods 3 et les AirPods Pro. Plus particulièrement, l’annulation active du bruit restera une fonctionnalité exclusive à la gamme AirPods Pro, ce qui est logique étant donné qu’Apple a besoin d’un point de différenciation entre les deux produits.

Les autres fonctionnalités de l’AirPods 3 que nous avons vues font les rondes, notamment une meilleure résistance à l’eau et à la transpiration, et plus d’options de dimensionnement. À ce stade, les AirPods 3 d’Apple incluraient des embouts de différentes tailles, similaires aux AirPods Pro. Il s’agit d’un changement bienvenu étant donné que certains utilisateurs ont eu du mal à faire en sorte que leurs AirPod restent fermes dans l’oreille.

Incidemment, nous avons vu des rapports selon lesquels une refonte d’AirPods Pro est également en cours. Bien que rien ne soit encore gravé dans la pierre, un rapport Bloomberg de la fin de l’année dernière a rapporté qu’Apple travaillait sur un nouveau design AirPods Pro qui ressemblerait plus étroitement aux appareils rivaux de Samsung et de Google:

Pour les nouveaux AirPods Pro, Apple vise à rendre les écouteurs plus compacts en éliminant la tige courte qui dépasse actuellement du bas. Une conception en cours de test a une forme plus arrondie qui remplit davantage l’oreille d’un utilisateur – similaire aux dernières conceptions de Samsung Electronics Co., Amazon.com Inc. et Google. “ L’intégration de la suppression du bruit, des antennes sans fil et des microphones dans un boîtier AirPods Pro plus petit s’est avérée difficile au cours du développement, ce qui pourrait entraîner une conception moins ambitieuse lorsque le produit est finalisé, ont déclaré les gens. Une porte-parole d’Apple a refusé de commenter.

La deuxième version de l’AirPods Pro d’Apple serait lancée au milieu de cette année, selon les rapports.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.