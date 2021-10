Apple va réduire ses objectifs de production d’iPhone de 10 millions d’unités en raison d’une pénurie de puces

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, les pénuries de puces actuelles auxquelles est confrontée l’industrie technologique affectent la production des modèles d’iPhone 13.



Apple devrait réduire jusqu’à 10 millions d’unités la production d’iPhone 13‌ en 2021 en raison des pénuries.

Au cours des trois derniers mois de l’année, Apple prévoyait de produire 90 millions de modèles d’iPhone 13‌, mais les partenaires de fabrication d’Apple ont été informés que les totaux seraient inférieurs car Broadcom et Texas Instruments ne sont pas en mesure de fournir suffisamment de composants.

Les approvisionnements d’Apple ‌iPhone 13‌ sont déjà limités, et de nouvelles pénuries pendant la période des vacances pousseront encore plus loin les délais de livraison.

Selon un démontage d’iFixit, les modèles ‌iPhone 13‌ utilisent un module frontal Broadcom AFEM-8215 et un récepteur d’alimentation sans fil Broadcom BCM59365, ainsi qu’un circuit intégré de gestion de l’alimentation d’affichage, un pilote de matrice, un pilote de LED flash et un double répéteur de Texas Instruments.

Apple est aux prises avec des pénuries de puces depuis des mois maintenant, et les appareils comme le MacBook Pro, l’iPhone 11, l’iPhone 12, l’iMac, le MacBook Air, l’iPad Pro et bien d’autres ont vu des estimations d’expédition plus longues que la normale lorsqu’ils sont achetés sur l’Apple Store.

En septembre, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré qu’Apple réduirait de moitié ses livraisons de MacBook en raison d’une pénurie de composants, ce qui n’augure peut-être rien de bon pour les prochaines machines MacBook Pro qui devraient être lancées le 18 octobre. La pénurie de MacBook est lié à un manque de circuits intégrés de gestion de l’alimentation, un problème similaire à celui auquel les modèles d’iPhone semblent désormais être confrontés.

Les pénuries persistantes de puces devraient durer jusqu’en 2022, et bien qu’Apple soit confronté à des problèmes d’approvisionnement en raison du problème, elle a été l’une des entreprises les moins touchées en 2021. D’autres entreprises technologiques sont également confrontées à des pénuries de composants, qui ont conduit prix plus élevés.