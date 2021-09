Apple va résoudre un problème empêchant les utilisateurs d’iPhone 13 de se déverrouiller avec Apple Watch dans la prochaine mise à jour logicielle

in

Apple a annoncé aujourd’hui qu’un problème empêchant certains utilisateurs d’iPhone 13 d’utiliser la fonction Déverrouiller avec Apple Watch sera résolu dans une prochaine mise à jour logicielle.



Dans un document d’assistance, Apple a déclaré que les utilisateurs concernés peuvent désactiver le déverrouillage avec Apple Watch et utiliser leur mot de passe pour déverrouiller leur iPhone 13 jusqu’à la publication de la mise à jour logicielle. La fonctionnalité peut être désactivée dans l’application Paramètres sous Face ID & Passcode.

Apple n’a pas précisé quelle mise à jour logicielle inclura un correctif, ni n’a fourni de délai. La première version bêta d’iOS 15.1 est sortie il y a cinq jours, mais Apple pourrait également choisir de publier une mise à jour mineure d’iOS 15.0.1 avec des corrections de bugs.

Comme nous l’avons signalé, les utilisateurs concernés peuvent voir un message d’erreur “Impossible de communiquer avec Apple Watch” s’ils essaient de déverrouiller leur iPhone 13 tout en portant un masque facial, ou ils pourraient ne pas être en mesure de configurer le déverrouillage avec Apple Watch.

