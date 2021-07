Apple va retirer l’émulateur DOS ‘iDOS 2’ de l’App Store

iDOS 2, une application conçue pour permettre aux utilisateurs de jouer à des jeux DOS classiques, sera bientôt retiré de l’App Store, a déclaré aujourd’hui le créateur de l’application.



Selon le développeur iDOS Chaoji Li, il a essayé de soumettre une mise à jour iDOS avec des correctifs de bogues à l’App Store, mais on lui a dit que la mise à jour avait été rejetée car elle violait la directive 2.5.2 de l’App Store qui dit que les applications ne peuvent pas installer ou lancer de code exécutable.

Lors de l’examen, votre application a installé ou lancé un code exécutable, ce qui n’est pas autorisé sur l’App Store. Plus précisément, votre application exécute le package iDOS et les fichiers image et permet la prise en charge du partage de fichiers et des fichiers iTunes pour l’importation de jeux. L’exécution du code peut introduire ou modifier des caractéristiques ou des fonctionnalités de l’application et permet le téléchargement de contenu sans licence. Veuillez noter que bien que les applications éducatives conçues pour enseigner, développer ou permettre aux étudiants de tester du code exécutable puissent, dans des circonstances limitées, télécharger du code, ce code ne peut pas être utilisé à d’autres fins et ces applications doivent rendre le code source entièrement visible et modifiable par l’utilisateur.

L’équipe ‌App Store‌ d’Apple a donné à Li 14 jours pour soumettre une mise à jour supprimant la fonctionnalité incriminée, ou l’application sera supprimée de l’‌App Store‌.

iDOS 2 est disponible dans l’App Store depuis 2014 et son prédécesseur, iDOS, a été publié pour la première fois en 2010. iDOS a déjà eu des problèmes avec Apple et en 2010, Apple a retiré l’application d’émulateur d’origine de l’App Store. Des modifications ont été apportées et l’application a été autorisée à revenir dans l’App Store en 2011, mais il y a toujours eu des problèmes avec Apple.

iDOS 2 a passé quatre ans sans mise à jour en raison des restrictions d’Apple sur le partage de fichiers iTunes et le regroupement de fichiers de jeu sans propriété, mais en 2020, Li a mis en œuvre le stockage de documents et a pu à nouveau mettre à jour l’application.

Depuis 2020, iDOS peut exécuter des jeux et des programmes accessibles via le partage de fichiers, ce qui, selon Apple, n’est désormais pas autorisé. Li dit qu’il n’a jamais eu pour objectif de tromper ou de tromper les critiques, et a plutôt expliqué à chaque mise à jour comment l’application fonctionnait.

Li dit qu’il ne va pas supprimer les fonctions critiques de l’application iDOS 2 pour se conformer aux règles de l’App Store d’Apple, car ce serait une trahison des utilisateurs qui ont acheté l’application pour ces fonctionnalités.

iDOS 2 est toujours disponible à l’achat à l’heure actuelle, mais Apple pourrait bientôt le retirer de l’App Store.