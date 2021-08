Apple va supprimer l’encoche de votre iPhone d’une manière vraiment compliquée | La technologie

Bien que ce soit l’une des marques de fabrique des téléphones Apple, la société teste un moyen de masquer l’encoche qui implique des pièces mobiles malgré la mauvaise réputation de ces solutions.

Lorsque les conceptions tout écran se sont imposées, les entreprises ont dû décider quoi faire avec les capteurs, le haut-parleur et l’appareil photo qui avaient toujours occupé une petite place au-dessus de la façade des smartphones.

Avec des propositions plus ou moins originales, celui qui s’est démarqué était Apple avec son encoche, car c’était une encoche très agressive tandis que le reste essayait de cacher cette zone. C’était un design de fierté, une marque d’identité… que tout le monde n’aime pas.

Maintenant, et après plusieurs modèles avec encoche, Il semble qu’Apple ait mis au point un moyen de masquer le sourcil et de rendre le design beaucoup plus propre et harmonieux, au rythme de ce que font les autres entreprises.

Grâce à un brevet récemment découvert, il apparaît que Apple aurait développé un système pour masquer l’encoche à travers des pièces mobiles. Ce que cela ferait, en gros, serait de couvrir le sourcil pendant que les capteurs et la caméra ne sont pas utilisés.

Et, lorsque nous aurons besoin de la caméra frontale et/ou du capteur, nous n’aurions qu’à déplacer l’écran, révélant ainsi les composants.

Cette méthode n’est pas nouvelle, puisque de nombreuses entreprises ont essayé des caméras périscopes et des pièces coulissantes, sans vraiment réussir l’une ou l’autre de ces propositions, donc il faudra bien voir comment fonctionnerait cette solution de pièces mobiles, qui ne convaincrait pas trop le grand public.

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

Malgré les réticences, il est logique qu’Apple veuille essayer de nouveaux designs, alors que la concurrence resserre de plus en plus leurs cadres en cachant les caméras et les capteurs sous l’écran, et alors qu’ils continuent avec une solution née obsolète il y a 3 ans.

Bien sûr, étant Apple qui est derrière la solution mobile, il serait étrange que cela ne corresponde pas bien au design du téléphone ou que cela ne fonctionne pas bien, car s’ils se démarquent dans quelque chose, c’est dans la qualité de la construction. de leurs produits. Le temps dira.