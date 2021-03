Apple va-t-il ajouter Touch ID sous-écran sur l’iPhone 13?

Les rumeurs suggèrent qu’Apple ajoutera probablement Touch ID sous-affichage sur l’iPhone 13. Dans le même temps, avec la fonction de déverrouillage Apple Watch sur iOS 14.5, la société pointe vers une autre année avec uniquement l’authentification biométrique Face ID. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Barclays analystes, Bloomberg, et le journal Wall Street ont publié ces derniers mois qu’Apple teste ou est susceptible d’ajouter sous-affichage Touch ID sur l’iPhone 13. Bien que les rapports corroborent cette rumeur, ce n’est pas de cet iPhone qu’Apple semble tester la réintroduction de Touch ID.

Le fait est que la pandémie a remis cette question sur la table parce que les gens doivent porter un masque et que Face ID ne fonctionne pas lorsque vous en portez un.

Au début, Apple a mis à jour l’iPhone pour afficher l’écran du mot de passe lorsque Face ID reconnaît un masque. Un an plus tard, la société va lancer iOS 14.5 qui ajoute la possibilité de déverrouiller le téléphone avec l’Apple Watch.

Bien que tous les propriétaires d’un iPhone ne possèdent pas également une Apple Watch, le Touch ID sous-écran ne semble pas prêt, d’après les autres smartphones qui utilisent un scanner d’empreintes digitales intégré sous l’écran.

En janvier, Qualcomm a annoncé un nouveau capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran 50% plus rapide et 77% plus grand que sa technologie précédente. Ce capteur est présenté dans le dernier Samsung Galaxy S21 et en fait, il est rapide et fiable, mais il n’est pas aussi rapide que Face ID et même pas aussi sécurisé.

Je teste le Galaxy S21 depuis un moment et j’apprécie le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, mais si Apple utilise la technologie de Qualcomm, il faudra peut-être un an pour être prêt. Apple pourrait également aborder le style iPad Air, avec le Touch ID sur le bouton d’alimentation, mais ce n’est pas aussi pratique ou pratique que le Touch ID traditionnel sur le bouton d’accueil.

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré dans une note aux investisseurs plus tôt ce mois-ci qu’il n’y avait «aucune visibilité sur le calendrier actuel pour l’iPhone» pour adopter Touch ID dans le bouton d’alimentation cette année. Kuo parle d’une encoche plus petite, de batteries plus grosses et de la prise en charge du taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais pas de Touch ID.

On sait aussi qu’Apple teste beaucoup avant d’introduire de nouvelles technologies. Des rapports ont indiqué qu’Apple «testait» le Touch ID à l’écran et, compte tenu des calendriers de lancement de l’iPhone, les plans devraient être finalisés bientôt, sinon déjà.

Pour terminer, Bloomberg a signalé que cette année serait probablement une année «S» en termes de mises à niveau pour l’iPhone. Parce que l’ID tactile à l’écran est une fonctionnalité importante, Apple pourrait l’enregistrer pour les prochaines mises à niveau majeures de l’iPhone.

Qu’en penses-tu? Pensez-vous que Touch ID reviendra sur l’iPhone cette année? Dites-nous dans la section des commentaires ci-dessous.

