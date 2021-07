Apple va tester le programme hybride de travail à domicile « Retail Flex » pour les employés de l’Apple Store

in

Apple prévoit de tester un nouveau programme « Retail Flex » plus tard cette année, donnant aux employés de la vente au détail la possibilité de travailler « quelques semaines dans leur magasin de détail et d’autres semaines à distance », selon un nouveau rapport de Bloomberg. Les employés travaillant à domicile seraient affectés aux ventes en ligne, au support technique et au service client.

Le rapport explique :

La création d’un tel programme est une reconnaissance que la tendance à l’augmentation des achats en ligne accélérée par Covid-19 peut se poursuivre malgré les réouvertures économiques et la disponibilité des vaccins dans de nombreuses régions du monde. Les travailleurs passeront de leur magasin à des rôles à distance en fonction de la demande dans les magasins par rapport aux achats en ligne pendant une période donnée, ont déclaré les gens. Le fabricant d’iPhone demande aux employés du programme pilote de participer pendant au moins six mois. Apple prévoit d’intensifier les arrangements de septembre à décembre, date à laquelle la société devrait sortir plusieurs nouveaux iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et AirPod. Un porte-parole d’Apple a refusé de commenter les plans de l’entreprise pour la main-d’œuvre de la vente au détail.

Lorsque Apple a été contraint de fermer ses magasins de détail en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux employés de la vente au détail ont été chargés de travailler à distance pour gérer les ventes en ligne et le support client. Ce nouveau programme « Retail Flex » est essentiellement une continuation de celui-ci, même si Apple a depuis rouvert tous ses magasins de détail.

Apple rembourserait aux employés qui participent au programme pilote Retail Flex jusqu’à 100 $ pour l’achat d’équipement de bureau et paierait les dépenses Internet à domicile.

L’annonce d’un nouveau programme Retail Flex pour les employés de l’Apple Store intervient alors qu’Apple envisage une approche hybride pour les employés de l’entreprise à partir de la fin de l’année. À partir de septembre, les employés de l’entreprise devront travailler dans les bureaux d’Apple les lundi, mardi et jeudi, mais auront la possibilité de travailler à domicile le mercredi et le vendredi.

