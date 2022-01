Apple vante la fonctionnalité SOS d’urgence d’Apple Watch dans la vidéo 911

Dans une nouvelle vidéo publiée sur YouTube aujourd’hui, Apple continue de mettre l’accent sur les fonctionnalités potentiellement vitales de l’Apple Watch. La nouvelle vidéo s’intitule « 911 » et raconte trois histoires de personnes qui ont pu obtenir de l’aide des services d’urgence à l’aide de leur Apple Watch.

La publicité ne montre pas réellement l’Apple Watch elle-même. Au lieu de cela, il se concentre sur les histoires des trois utilisateurs d’Apple Watch qui attribuent l’appareil pour les avoir aidés à joindre le 911 en cas d’urgence. L’annonce utilise l’audio des appels au 911 eux-mêmes.

« Ce ne sont que trois des nombreuses histoires incroyables où les gens ont pu obtenir de l’aide en utilisant Apple Watch », a vanté Apple. Au moins deux des histoires semblent être celles que nous avons déjà couvertes ici sur . :

L’Apple Watch dispose d’une fonction SOS d’urgence qui vous permet d’atteindre rapidement et facilement le 911 en appuyant longuement sur le bouton latéral. De plus, il existe également une fonction de détection de chute qui peut détecter lorsqu’un utilisateur d’Apple Watch a fait une chute brutale et appeler automatiquement les services d’urgence si la personne ne rejette pas l’alerte dans la minute qui suit la chute.

Le point de vue de .

Ce n’est pas la première fois qu’Apple se concentre sur les fonctionnalités de sauvetage d’Apple Watch dans sa publicité. Il y a quelques années, il a lancé une vidéo intitulée « Dear Apple », présentant des histoires d’utilisateurs d’Apple Watch qui attribuent au portable « les aidant à vivre une vie plus saine ».

Cette nouvelle vidéo ‘911’, cependant, fait l’objet de quelques critiques. The Verge, par exemple, a accusé Apple de « vous vendre par peur » et de « s’être introduit dans le territoire louche des vendeurs d’assurances pour le faire ».

Je pense que c’est en fait une très bonne publicité qui met en évidence l’une des fonctionnalités les plus utiles de l’Apple Watch pour les utilisateurs moyens. Le SOS d’urgence et la détection de chute sont également deux des fonctionnalités les plus cachées de l’Apple Watch, donc idéalement, cette publicité contribuera à sensibiliser.

