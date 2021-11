Apple vante le nombre croissant d’applications tierces compatibles avec SharePlay dans iOS 15.1

L’une des fonctionnalités les plus attendues d’iOS 15 était SharePlay, qui permet aux utilisateurs d’écouter des chansons, de regarder des émissions de télévision, de jouer à des jeux et plus encore lors d’un appel FaceTime avec des amis ou des membres de la famille. Maintenant, quelques semaines après la sortie de la fonction aux côtés d’iOS 15.1, Apple vante désormais le nombre croissant d’applications tierces compatibles avec SharePlay.

Dans un communiqué de presse, Apple déclare :

SharePlay, un ensemble puissant de fonctionnalités pour des expériences partagées lors d’un appel FaceTime, a introduit de nouvelles façons pour les utilisateurs d’Apple de rester connectés. Avec la prise en charge de SharePlay dans Apple TV+, Apple Music et Apple Fitness+, ainsi que de nombreuses applications parmi les plus populaires telles que NBA, TikTok, Twitch, Paramount+ et SHOWTIME, les utilisateurs peuvent regarder des films et des émissions de télévision, écouter de la musique ou terminer un entraînez-vous avec des amis ensemble lors d’un appel FaceTime. SharePlay s’étend à Apple TV afin que les utilisateurs puissent regarder sur grand écran tout en utilisant FaceTime sur iPhone ou iPad. Avec la prise en charge du partage d’écran, les utilisateurs peuvent également naviguer sur le Web ensemble, regarder des photos ou montrer quelque chose à leurs amis dans une application préférée.

Apple dit que les sessions SharePlay offrent des commandes de lecture partagées, de sorte que toute personne participant à l’appel FaceTime peut lire, mettre en pause ou avancer tout en profitant des médias synchronisés.

Avec les commandes de volume dynamiques, le son du contenu diffusé en streaming diminue automatiquement lorsqu’un participant FaceTime parle, ce qui facilite la poursuite de la conversation avec des amis malgré une scène bruyante ou un refrain culminant.

Lors de l’utilisation de SharePlay, que les utilisateurs préfèrent avoir un son ininterrompu, ils peuvent appuyer sur le bouton Messages dans les commandes FaceTime pour accéder à un fil partagé et poursuivre la conversation. Chaque participant à la session SharePlay diffuse directement depuis l’application appropriée sur son propre appareil, offrant un son et une vidéo haute fidélité.

« SharePlay apporte une toute nouvelle façon de se connecter, de partager des expériences et de s’amuser ensemble sur FaceTime », a déclaré Bob Borchers, vice-président du marketing mondial des produits d’Apple. « SharePlay tire parti de l’intégration matérielle et logicielle d’Apple pour offrir une expérience magique sur iPhone, iPad et Apple TV, et fonctionne avec de nombreux services Apple ainsi qu’avec certaines des applications les plus populaires de l’App Store.

À compter d’aujourd’hui, Apple fait la promotion des applications suivantes compatibles avec SharePlay :

Regardez ensemble :

Apple TV+ MUBI Paramount+ SHOWTIME NBA BET+ Disney+ ESPN HBO Max Hulu MasterClass Pantaya Pluto TV Starz

Écoutez avec SharePlay :

Apple Music SoundCloud (dans une future mise à jour) Tunein (dans une future mise à jour)

Des habitudes saines ensemble :

Apple Fitness+ SmartGym BetterSleep



Apprenez ensemble avec SharePlay :

Kahoot ! Expliquez tout le ciel nocturne

S’amuser ensemble:

TikTok Attention ! Cameo Popshop Apollo pour Reddit Bikemap Flow par Moleskine Studio Redfin

Si vous souhaitez en savoir encore plus sur les applications qui proposent déjà SharePlay, . Parker Ortolani a sélectionné les meilleures applications disponibles à ce jour ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :