Apple vante le succès de la carte Apple dans le classement JD Power deux ans après son lancement

Une nouvelle recherche menée par JD Power 2021 US Credit Card Satisfaction Study montre que Apple Card est la seule carte émise par Goldman Sachs, qui s’est classée au premier rang du segment des cartes de crédit de taille moyenne et a reçu un score de 864.

« C’est excitant d’être reconnu avec cette première victoire de JD Power, deux ans seulement après le lancement de la carte Apple en 2019 et la première fois qu’elle est incluse dans cette étude », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay d’Apple dans un article de blog.

Apple Card et l’émetteur Goldman Sachs se sont également classés en tête du segment des cartes de crédit de taille moyenne dans toutes les catégories étudiées, y compris l’interaction, les conditions de la carte de crédit, la communication, les avantages et services, les récompenses et les moments clés.

« Nous avons conçu cette carte pour aider nos clients à mener une vie financière plus saine, il est donc incroyablement significatif de voir que nos clients apprécient cela. Être reconnu comme le leader de cette catégorie cette année est un honneur, et nous sommes impatients de continuer à fournir ce produit, ce service et ce support avec notre émetteur primé alors que notre carte s’étend à de plus en plus de clients à travers les États-Unis », a déclaré Bailey.

Au début de cette année, Apple a étendu les avantages de sa carte avec Apple Card Family, qui permet aux clients de partager un compte avec leur groupe de partage familial et de développer ensemble de saines habitudes financières.

Selon Apple, avec Apple Card Family, deux personnes de 18 ans ou plus peuvent devenir copropriétaires du même compte, offrant ainsi la possibilité aux deux de créer des antécédents de crédit ensemble, d’obtenir la flexibilité d’une limite combinée, d’assurer la transparence des dépenses de chacun. , partagez la responsabilité des paiements et offrez la commodité d’une seule facture mensuelle à payer.

Pour l’avenir d’Apple Card, Mastercard a laissé entendre que la société prévoyait de supprimer ses bandes magnétiques de toutes les cartes à partir de 2027 aux États-Unis. dès que possible semble très raisonnable.

Bien que cette carte ne soit disponible qu’aux États-Unis pour le moment, l’augmentation de l’adoption d’Apple Pay rend les cartes de crédit et de débit physiques plus obsolètes.

