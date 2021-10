Apple vante l’événement spécial ‘Unleashed’ de la semaine prochaine avec un œuf de Pâques en réalité augmentée

Apple a officiellement annoncé son événement d’octobre et, en plus de partager la date, la société a poursuivi sa tradition de cacher un œuf de Pâques amusant pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Après avoir fait une expérience de réalité augmentée pour l’événement iPhone 13 en septembre, Apple en a fait une autre avant son événement du 18 octobre.

À partir de l’année dernière, Apple a commencé à inclure de petits œufs de Pâques en RA pour chaque annonce d’événement. Nous en avons eu un pour l’événement Apple Watch Series 6 et iPad, le lancement de l’iPhone 12, l’événement M1 Mac et l’événement 2021 Spring Loaded et septembre iPhone 13.

Maintenant, Apple a inclus un autre œuf de Pâques amusant pour l’événement « Unleashed » du 18 octobre où nous nous attendons à ce que les nouvelles machines MacBook Pro soient dévoilées.

Si vous vous rendez sur la page Événements d’Apple sur votre iPhone ou iPad, appuyez sur le logo de l’événement/le logo Apple en haut pour lancer l’expérience AR.

L’œuf de Pâques de cet événement présente un design de style chaîne temporelle. Une fois que vous voyez le logo AR Apple apparaître (cela peut prendre un certain temps à charger), vous verrez les rayons de lumière bleue avec le logo Apple et la date 10.18 apparaître dans un cycle. Vous pouvez également appuyer sur le bouton qui apparaît en bas pour obtenir un rappel de l’événement.

