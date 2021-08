Apple vend désormais des iMac 24 pouces reconditionnés au Royaume-Uni et aux États-Unis [U]

Mettre à jour: Deux jours après le début de la vente de l’iMac 24 pouces en tant que produit reconditionné au Royaume-Uni, les clients américains peuvent également acheter l’un des nouveaux Mac à un prix inférieur, jusqu’à 260 $ de remise ici.

Quatre mois après sa sortie, l’iMac 24 pouces avec puce M1 est désormais disponible en option reconditionnée sur l’Apple Store au Royaume-Uni. Actuellement, deux modèles de 24 pouces sont vendus, l’un en rose et l’autre en vert. Les utilisateurs peuvent obtenir jusqu’à 220,00 £ (environ 300 $) de réduction.

L’iMac rose 24 pouces remis à neuf est doté de la puce M1, avec un processeur à 8 cœurs et un GPU à 7 cœurs avec 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et deux ports Thunderbolt. Les utilisateurs peuvent acheter ce Mac pour 1 059 £, soit une remise de 190 £.

Une autre option est l’iMac 24 pouces remis à neuf en vert avec un processeur à 8 cœurs, un GPU à 8 cœurs, Gigabit Ethernet, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, deux ports Thunderbolt, deux ports USB 3 et un clavier magique avec Touch ID. Celui-ci est disponible au prix de 1 229,00 £, avec une remise de 220 £.

Apple affirme que tous les produits remis à neuf font l’objet d’un processus de remise à neuf rigoureux avant la vente, couvert par la garantie limitée d’un an et la politique de retour de 14 jours d’Apple.

Les utilisateurs peuvent toujours acheter le produit avec Apple Care, bien que la gravure et l’emballage cadeau ne soient pas disponibles pour les produits reconditionnés.

L’iMac 24 pouces est la première refonte d’Apple depuis plus d’une décennie. Avec un écran plus grand de 24 pouces, il est disponible en sept couleurs différentes et comprend le propre silicium d’Apple, le M1.

Cet iMac dispose également d’un appareil photo 1080p, d’une souris Magic Mouse, d’un clavier magique et d’un trackpad magique aux couleurs assorties.

Pour l’instant, l’iMac 24 pouces n’est pas disponible en option reconditionnée dans le magasin américain, mais les utilisateurs britanniques peuvent le trouver ici.

Pour les utilisateurs américains, le M1 Mac mini est déjà disponible depuis un certain temps en option reconditionnée.

