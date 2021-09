Apple vend désormais des iPhones reconditionnés au Canada

Alors que tout le monde est enthousiasmé par le lancement d’iOS 15, les utilisateurs canadiens d’Apple ont une autre raison de se réjouir car la société vend désormais des iPhones remis à neuf.

Comme repéré par iPhone au Canada, c’est la première fois qu’Apple vend des iPhones remis à neuf en dehors des États-Unis. Les Canadiens pouvaient déjà acheter des Mac, des iPad, des Apple TV et d’autres accessoires remis à neuf et ils peuvent maintenant obtenir un rabais allant jusqu’à 500 $ à l’achat d’un iPhone.

Actuellement, vous pouvez acheter l’iPhone XS Max, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max via la page iPhone reconditionné certifié Apple.

Si vous achetez un iPhone reconditionné d’Apple, vous bénéficiez de la garantie limitée d’un an de l’entreprise, d’une politique de retour de 15 jours, d’une nouvelle batterie, etc. L’entreprise explique le fonctionnement de son processus de remise à neuf rigoureux :

Les produits reconditionnés certifiés Apple sont des produits Apple d’occasion soumis au processus de reconditionnement rigoureux d’Apple avant d’être proposés à la vente. Bien que seules certaines unités soient retournées en raison de problèmes techniques, chaque unité est évaluée pour s’assurer qu’elle répond aux normes de qualité d’Apple.

Chaque produit reconditionné certifié Apple :

subit des tests de fonctionnalité complets et tous les modules défectueux identifiés lors des tests sont remplacés. Les appareils Apple Watch et Apple Pencil qui nécessitent des pièces de rechange ne sont pas inclus dans le programme de reconditionnement certifié Apple. est soumis à un processus de nettoyage et d’inspection approfondi. est reconditionné (y compris les manuels appropriés, les câbles, les nouvelles boîtes). comprend soit le système d’exploitation fourni à l’origine avec l’unité, soit, dans certains cas, une version plus récente. est soumis à une inspection d’assurance qualité finale avant d’être ajouté au stock reconditionné vendable.

Il est important de noter que vous devez consulter de temps en temps la page iPhone reconditionné certifié Apple pour vous assurer d’obtenir l’iPhone exact avec la bonne couleur et l’option de stockage dont vous avez besoin.

Récemment, aux États-Unis et au Royaume-Uni, Apple a commencé à vendre le nouvel iMac 24 pouces en tant qu’option reconditionnée.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :