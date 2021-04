Apple vend désormais des modèles Apple Watch Series 6 et SE reconditionnés – .

Si vous avez été intrigué par les deux modèles d’Apple Watch que la société a présentés en septembre dernier, mais que vous ne cherchiez pas à acheter l’un ou l’autre au prix fort, c’est aujourd’hui votre jour de chance. Apple a commencé à vendre des unités reconditionnées de l’Apple Watch Series 6 et de l’Apple Watch SE sur son site Web cette semaine, à partir de 259 $ pour la SE remise à neuf.

Apple vend des iPhone, iPad, Mac et Apple TV reconditionnés depuis des années maintenant, et les derniers modèles d’Apple Watch rejoignent cette liste sept mois seulement après leur lancement. Le modèle remis à neuf le moins cher proposé par Apple est l’Apple Watch SE de 44 mm avec un boîtier en aluminium gris sidéral et un bracelet sport noir pour 259 $, soit 50 $ de réduction sur le prix de détail. Apple vend également un modèle GPS Apple Watch Series 6 de 40 mm remis à neuf avec un boîtier en aluminium doré et un bracelet sport Pink Sand pour 339 $, soit 60 $ de moins que la vente au détail. Les économies plafonnent à 100 $.

Voici plusieurs des modèles Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE remis à neuf actuellement vendus:

Comme pour toutes les unités Apple Watch reconditionnées que la société se vend, tous les modèles énumérés ci-dessus sont livrés avec une garantie d’un an, une livraison et des retours gratuits, des tests fonctionnels complets, un nettoyage en profondeur, la version originale de watchOS ou une version plus récente, et une toute nouvelle boîte avec tous les câbles et accessoires pertinents. De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une extension de la garantie en vous inscrivant à AppleCare +, qui commence à 69 $.

De plus, l’offre de ces appareils reconditionnés est limitée et il peut être difficile de prévoir à quelle vitesse ils seront en rupture de stock ou à quelle fréquence Apple les réapprovisionnera. Cela dit, il existe de nombreux sites sur lesquels vous pouvez obtenir une Apple Watch remise à neuf pour encore moins cher, mais vous n’obtiendrez pas tous les avantages qu’offre Apple.

