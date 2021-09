Apple vend désormais la dernière Apple TV 4K avec Siri Remote via un magasin remis à neuf

Parallèlement à toutes les annonces d’aujourd’hui, Apple a discrètement apporté son Apple TV 4K récemment sorti dans son propre magasin de remise à neuf certifié. Économisez 30 $ sur le taux d’achat d’un nouveau modèle d’état, ce sont des chances notables d’économiser avec les garanties Apple. Rendez-vous ci-dessous pour les détails.

Désormais disponible dans sa vitrine officielle reconditionnée certifiée, la dernière Apple TV 4K est désormais disponible à partir de 149 $. Après avoir été officiellement lancée plus tôt cette année en mai, la dernière itération du lecteur multimédia en continu d’Apple est arrivée avec un prix de détail de départ de 179 $ pour le modèle d’entrée de gamme de 32 Go.

Vous pouvez consulter tous les prix spécifiques ci-dessous :

Apple TV 4K 32 Go : 149 $ (rég. 179 $)Apple TV 4K 64 Go : 169 $ (rég. 199 $)

En plus de réaliser des économies de 30 $, ces offres ont l’avantage supplémentaire de réduire le prix de vente de routine chez les détaillants comme Amazon. Dernièrement, nous avons suivi les nouveaux modèles de condition pour 169 $ et 190 $ respectivement, il y a donc des économies supplémentaires pour ceux qui ne craignent pas de suivre la route rénovée.

La dernière Apple TV arrive alimentée par la puce A12 Bionic qui permet HDR et Dolby Vision à 60 FPS avec 32 Go de stockage. Vous pourrez également profiter de la connectivité HDMI 2.1 au téléviseur avec le support Wi-Fi 6 et Thread faisant également une entrée. C’est en plus de pouvoir profiter d’une variété de services de streaming, d’un accès à Apple Arcade et de la nouvelle fonctionnalité de calibrage d’affichage. Sans oublier la toute nouvelle télécommande Siri dont les propriétaires raffolent. Regardez de plus près notre couverture pratique ici.

L’ajout d’Apple TV 4K d’aujourd’hui à la vitrine remise à neuf certifiée rejoint d’autres lancements récents de l’iPad de 8e génération et plus encore.

Les produits reconditionnés certifiés Apple sont des produits Apple d’occasion soumis au processus de reconditionnement rigoureux d’Apple avant d’être proposés à la vente. Bien que seules certaines unités soient retournées en raison de problèmes techniques, toutes les unités sont soumises au processus de remise à neuf de qualité strict d’Apple. Les unités remises à neuf sont expédiées dans une boîte spéciale avec tous les accessoires d’origine et une garantie limitée d’un an.

Vous pouvez consulter tous les modèles reconditionnés disponibles sur le site Web Apple Refurbished Store. La disponibilité et les prix peuvent varier selon les pays.

