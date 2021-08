Apple vend désormais un clavier magique autonome avec Touch ID à partir de 149 $

Apple a officiellement commencé à vendre son Magic Keyboard avec Touch ID en tant qu’achat autonome.

Repéré par Rene Ritchie, le nouveau Magic Keyboard avec biométrie intégrée est disponible avec et sans le pavé numérique.

Le Magic Keyboard avec Touch ID est au prix de 149 $ et le Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique coûte 179 $.

Les nouveaux claviers magiques ont été lancés pour la première fois avec les iMac M1 lors de l’événement Spring Loaded d’Apple, dont les couleurs sont assorties au bureau tout-en-un.

Cependant, Apple n’offre pas les mêmes couleurs pour le nouveau Magic Keyboard avec Touch ID lorsqu’il est acheté séparément, seuls l’argent et le blanc sont disponibles.

Mise à jour…

