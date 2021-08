Apple vend maintenant des modèles d’iPad Pro 2020 remis à neuf à partir de 609 $

Apple a commencé aujourd’hui à proposer des versions remises à neuf des modèles iPad Pro 11 pouces de deuxième génération et ‌iPad Pro‌ 12,9 pouces de quatrième génération, initialement commercialisés en mars 2020.



Le prix commence à 609 $ pour les modèles iPad Pro 11 pouces, ce qui, selon Apple, représente une économie de 90 $. Le prix des modèles 12,9 pouces commence à 749 $, une remise de 200 $.

Les modèles ‌iPad Pro‌ 2020 ont précédé les modèles ‌iPad Pro‌ M1 et introduit une nouvelle technologie de caméra avec un scanner LiDAR inclus pour des capacités de détection de profondeur. Ces iPad sont équipés de la puce A12Z Bionic, une mise à jour itérative de la puce A12X utilisée pour les modèles ‌iPad Pro‌ 2018.

RUPTURE : l’iPad Pro 11″ de 2e génération et l’iPad Pro 12,9″ de 4e génération (modèles 2020) sont désormais disponibles sur Apple Reconditionné pour la première fois pic.twitter.com/CoSwz6qzFC – Michael Burkhardt (@tme_michael) 9 août 2021

À l’heure actuelle, Apple propose plusieurs couleurs et capacités différentes, bien que les stocks fluctuent au fil du temps. Les modèles ‌iPad Pro‌ 2020 remis à neuf sont vendus aux côtés de modèles plus anciens dans le magasin remis à neuf.

Tous les iPad remis à neuf d’Apple sont vendus avec la même garantie d’un an que celle fournie avec un tout nouvel appareil, ainsi que tous les manuels et accessoires. Les appareils remis à neuf sont soumis à un processus rigoureux de test, de réparation, de reconditionnement et de nettoyage et sont identiques aux appareils neufs.