Apple vend maintenant le contrôleur PS5 DualSense suite à la prise en charge d’iOS 14.5

Apple a lancé iOS 14.5 le mois dernier avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment le déverrouillage de l’iPhone avec Apple Watch, la transparence du suivi des applications et la prise en charge des contrôleurs PlayStation 5 et Xbox Series X. Suite à cette mise à jour, Apple a commencé vendredi à vendre la manette sans fil PlayStation 5 DualSense dans sa boutique en ligne.

Les dernières versions d’iOS, tvOS et macOS permettent aux utilisateurs de coupler une manette PS5 DualSense à un iPhone, iPad, Mac ou Apple TV via Bluetooth pour jouer à des jeux compatibles. Les propriétaires de consoles PS4 et PS5 peuvent également utiliser l’application PS Remote Play et le contrôleur DualSense pour diffuser et jouer à des jeux PlayStation directement sur l’iPhone, l’iPad et le Mac.

Élevez votre jeu avec la manette sans fil PlayStation DualSense. Il s’associe directement avec votre iPad, iPhone, Mac ou Apple TV compatible * via Bluetooth®, apportant le confort PlayStation® caractéristique et la précision nouvelle génération à votre expérience de jeu. Et il est compatible avec des milliers de jeux pris en charge par les contrôleurs, y compris ceux d’Apple Arcade.

Il n’est pas surprenant de disposer d’un contrôleur tiers disponible dans l’Apple Store. Outre le contrôleur PS5 DualSense, Apple vend également le contrôleur SteelSeries Nimbus + MFi et le contrôleur sans fil Xbox dans ses magasins. Désormais, les consommateurs ont une autre option de magasin pour trouver leur contrôleur de jeu préféré.

La manette sans fil PlayStation 5 DualSense coûte 69,95 $ et peut maintenant être commandée dans la boutique en ligne d’Apple. Au moins pour le moment, le ramassage en magasin est actuellement indisponible. Sony a récemment annoncé de nouveaux modèles de manette PS5 DualSense en noir et rouge, mais Apple ne vend que la version blanche d’origine.

Si vous recherchez les autres versions, cela vaut la peine de vérifier sur Amazon – qui propose déjà des précommandes pour les modèles noir et rouge.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: