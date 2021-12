Apple veut esquiver ces tarifs sur les pièces Apple Watch et Mac Pro importées de Chine (encore une fois)

Apple demande le rétablissement des exclusions tarifaires sur l’Apple Watch et plusieurs composants Mac Pro importés de Chine. Apple paie actuellement un tarif de 7,5% sur les montres Apple importées de Chine, et sept composants clés du Mac Pro sont soumis à un tarif de 25%. La politique a été initiée à l’origine sous l’administration Trump.

CNBC a d’abord rendu compte des commentaires publics d’Apple publiés sur le site Web du représentant américain au Commerce cette semaine.

« Cette exclusion est nécessaire pour une montre connectée conçue aux États-Unis et largement utilisée par les consommateurs pour la connectivité mobile et les applications de santé », écrit Apple dans sa demande d’exemption de droits de douane sur les importations d’Apple Watch en provenance de Chine.

Apple reconnaît plus tard que certains assemblages d’Apple Watch ont lieu dans d’autres pays, mais ce n’est pas possible pour le moment aux États-Unis.

Quant au Mac Pro, Apple mentionne que l’ordinateur professionnel haut de gamme est fabriqué au Texas. Apple est toujours confronté à des droits de douane sur sept pièces qu’il décrit comme des « composants complexes et sur mesure utilisés pour fabriquer l’ordinateur Mac Pro aux États-Unis ».

Apple a déjà bénéficié d’exemptions des tarifs initiés par Trump sur les importations de pièces Apple Watch et Mac Pro, mais ces exemptions ont depuis expiré.

Suivez mon travail

Vous pouvez suivre plus de mon travail sur . et Space Explored, m’entendre sur le podcast Happy Hour . et me suivre sur Twitter et Instagram !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :