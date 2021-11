Apple veut que les iPhones appellent automatiquement le 911 après un accident de voiture

Chaque année, Apple ajoute de nouvelles fonctionnalités utiles à ses appareils pour étendre les fonctionnalités et assurer la sécurité des utilisateurs. Selon le Wall Street Journal, la prochaine fonctionnalité majeure d’Apple en matière de santé et de sécurité fera ses débuts l’année prochaine. En 2022, Apple ajoutera une nouvelle fonctionnalité de « détection de collision » à son iPhone et à son Apple Watch qui composera automatiquement le 911 s’il détecte que l’utilisateur a eu un accident de voiture.

La publication prétend avoir vu un document détaillant la fonctionnalité et parlé à des personnes qui la connaissent bien. La détection des collisions extraira les données des capteurs qu’Apple inclut sur ses appareils. Par exemple, en utilisant l’accéléromètre, la fonction peut dire quand il y a un pic de force gravitationnelle lors de l’impact. La détection d’accident appelle alors immédiatement les services d’urgence.

Détection de crash pour iPhone et Apple Watch

Les documents obtenus par WSJ montrent qu’Apple a testé la fonctionnalité au cours de la dernière année. Les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch ont partagé des données de manière anonyme avec Apple, bien qu’il ne soit pas clair comment les données sont partagées. Selon les documents, les appareils Apple ont détecté plus de 10 millions d’accidents de voiture suspectés. Plus de 50 000 d’entre eux ont donné lieu à un appel au 911.

Afin d’améliorer la précision de l’algorithme de détection des collisions, Apple a collecté les données des appels 911. Ces données aident Apple à s’assurer que les utilisateurs concernés ont réellement eu des accidents.

Comme le note le WSJ, Apple a introduit une fonction de détection de chute pour Apple Watch en 2018. Si votre Apple Watch détecte que vous avez fait une chute brutale, elle affichera une alerte. Vous pouvez interagir avec l’alerte pour appeler les services d’urgence si nécessaire. Si votre montre détecte que vous êtes immobile pendant une minute après la chute, elle appellera automatiquement le 911. La détection de crash fonctionnerait de la même manière.

L’intérêt d’Apple pour la santé et la sécurité a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Avec iOS 15, Apple a rendu possible le partage de vos données de santé avec les professionnels de la santé et les membres de votre famille. Apple a également introduit une fonctionnalité de stabilité de marche qui vous donne un aperçu de votre risque de chute et a donné aux propriétaires d’iPhone la possibilité d’ajouter leurs cartes de vaccination COVID-19 à l’application Wallet.

Des sources affirment que les plans de sortie d’Apple pour la détection des crashs de l’iPhone pourraient changer, et qu’il est encore assez tôt pour l’abandonner complètement. En attendant, il existe un certain nombre d’applications sur l’App Store qui prétendent offrir une détection automatique des accidents de voiture. De plus, Google a ajouté la détection des accidents de voiture à ses téléphones Pixel en 2019. Si le Pixel détermine que vous avez eu un accident, il vibrera, sonnera et vous demandera si vous avez besoin d’aide. Si vous ne répondez pas dans les 60 secondes, le téléphone appellera automatiquement le 911.