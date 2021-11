Apple veut que tout soit bien ficelé pour votre mort | Industrie

Il semble qu’Apple va enfin résoudre, définitivement, comment gérer les comptes et le contenu des utilisateurs décédés.

Apple est l’une des entreprises qui se soucie le plus de confidentialité des utilisateurs, et l’a montré à de nombreuses reprises. Mais précisément à cause de cela, vous rencontrez des problèmes avec un sujet très sensible : vos clients décédés.

Même si une personne meurt il n’en est pas de même pour votre droit à la vie privée. Il y a eu des cas de plaintes contre Apple pour avoir refusé à un père l’accès au compte Apple de son fils décédé, afin de récupérer ses photos.

Apple pense que le contenu d’une personne décédée reste le vôtre, si personne d’autre n’a le mot de passe du compte… jusqu’à maintenant.

Avec la bêta de iOS 15.2 désormais disponible, Apple lance un nouveau concept : Contacts hérités ou contacts hérités.

Si vous installez cette mise à jour (elle sera bientôt disponible pour tout le monde), dans les paramètres de votre compte Apple, vous pouvez indiquer jusqu’à 5 contacts hérités.

Si vous partagez un compte familial, vous pouvez choisir un membre de la famille dans la liste, sinon vous pouvez inviter n’importe qui par e-mail ou par téléphone.

Cette personne devra donner son approbation pour devenir Contact hérité. Ensuite vous recevrez une clé de représentant numérique qui vous permettra d’accéder au compte de la personne décédée, si l’acte de décès a été présenté.

Sur le site Web de Legado Digital, le compte du défunt est accessible via el ID et clé de représentant numérique à condition de:

Si il Contact hérité vous avez un appareil avec iOS 15.2 ou supérieur, le mot de passe sera conservé en sécurité avec votre profil Apple, vous n’avez donc pas à vous en souvenir.

Sinon, vous devrez enregistrer le mot de passe vous-même, car c’est le seul moyen d’accéder à un compte Apple après la mort.

Apple prévoit également de le déployer dans une future mise à jour de MacOS.

Cela semble être un moyen correct de résoudre ce problème délicat. Google, Facebook et d’autres sociétés ont déjà un système similaire en place depuis longtemps.