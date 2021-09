Apple veut savoir que nous allons bien pendant que nous utilisons ses MacBooks | La technologie

in

L’inclusion de capteurs biométriques pourrait nous donner des rapports en temps réel sur la façon dont nous sommes lorsque nous utilisons l’ordinateur pour travailler ou jouer, ce qui pourrait être une révolution dans le domaine de l’informatique traditionnelle.

Nous avons tous une montre intelligente au poignet qui nous indique les pas que nous avons effectués, la fréquence cardiaque que nous avons eue tout au long de la journée et la quantité d’oxygène dans notre sang. Et ces informations sont très utiles.

Pour cette raison, la nouvelle qu’Apple a breveté un prototype de MacBook capable d’effectuer des mesures biométriques de notre corps pendant que nous utilisons l’ordinateur nous semble très bien.

Comme l’explique l’information, L’idée d’Apple serait d’introduire des capteurs, les mêmes que l’on voit sur l’Apple Watch, sur la partie clavier de l’ordinateur portable, afin de mesurer les signes vitaux des utilisateurs lors de l’envoi d’e-mails ou de la rédaction de rapports.

Le brevet décrit comment Apple extrairait les informations des poignets ou de la paume de la main, puisque ce sont les parties du corps qui sont en contact permanent avec l’ordinateur. De plus, les poupées se sont avérées très utiles lorsqu’il s’agit d’obtenir ce type d’informations médicales.

Selon Apple, le biocapteur serait placé le long du clavier pour prendre des mesures de la paume et du poignet de l’utilisateur. Le capteur utiliserait une LED verte, comme celle que l’on voit dans les montres intelligentes, et il serait configuré pour détecter la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le niveau d’oxygénation du sang, l’estimation du volume sanguin et la pression artérielle.

Cette implémentation serait un ajout nouveau et utile pour de nombreuses personnes, car des millions de personnes passent une grande partie de leur journée devant l’ordinateur à travailler.

Connaître nos principales mesures vitales peut prévenir des maladies graves, en particulier ceux liés aux problèmes cardiovasculaires, qui sont la principale cause de mort naturelle dans tout l’Occident.

Reste à savoir si Apple nous présentera ces nouveautés lors de son Apple Event du 14 septembre, moment clé pour connaître l’avenir immédiat de l’entreprise.