Apple veut vous avertir lorsque l’écran de votre iPhone se brise | La technologie

Cette hypothétique technologie Apple nous avertirait, en ce moment, lorsque l’écran de notre iPhone pliable a une petite cassure.

Les téléphones flexibles sont l’avenir, et Apple y va assez doucement avant d’entrer sur ce marché prometteur, et alors que la concurrence comme Samsung est déjà loin devant, ceux de Cupertino hésitent à lancer un iPhone avec un écran flexible.

Mais qu’Apple ne dispose pas d’un appareil de ces caractéristiques sur le marché ne signifie pas qu’ils ne travaillent pas dessus, et cela est attesté par un brevet par lequel ce serait l’iPhone pliable lui-même qui nous avertirait lorsqu’il y avait une sorte de fissure ou de possibilité de casse sur l’écran.

Il s’agit d’un brevet déposé au Office des brevets et des marques des États-Unis, décrit comme “un dispositif d’affichage électronique avec des circuits de surveillance utilisant une résistance de détection de fissure”. Apparemment, une sorte de capteur serait inclus qui parcourrait le périmètre de l’écran.

Grâce à ce capteur la résistance serait mesurée le long de toutes les lignes pour détecter un type de fissure millimétrique, et même le système pourrait indiquer où il se trouve à l’écran, afin que l’utilisateur en tienne compte.

Et est-ce que ce genre de dispositif, lors de l’ouverture et de la fermeture à plusieurs reprises et en les portant toujours dans des poches ou des sacs, sont plus susceptibles d’avoir une sorte de pause, et qu’il existe un système intelligent qui peut nous avertir de ce risque potentiel, nous permettra de le modifier avant qu’il ne soit trop tard.

C’est évidemment un brevet, Et cela ne garantit pas qu’il s’intégrera dans un futur appareil Apple pliable., mais force est de constater que ceux de Cupertino pensent déjà à un iPhone de ces caractéristiques que l’on pourrait voir au cours des prochaines années.

Certes, un iPhone pliable n’est pas bon marché, mais dès que la technologie est beaucoup plus rentable, nous finissons sûrement tous par avoir un appareil de ces caractéristiques dans notre poche, et peut-être avec un système qui nous avertit d’un hypothétique bris d’écran.