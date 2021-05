Apple Via del Corso se prépare à ouvrir à Rome

La vision à long terme d’Apple pour Rome est sur le point de devenir réalité avec un nouveau grand magasin chargé d’histoire. Présenté pour la première fois en janvier dernier, Apple Via del Corso est le résultat d’une collaboration intense entre d’innombrables équipes talentueuses depuis de nombreuses années.

❂ Apple Via del Corso ouvre bientôt sur la célèbre rue commerçante de Rome. Les détails de la grande ouverture seront annoncés dans les prochains jours. Apple a décoré le magasin avec un logo Apple sur le thème du marbre.

❂ Apple a ouvert son premier magasin en Italie il y a plus de 14 ans et offrira désormais pour la première fois une assistance, des produits et des sessions créatives aux clients du centre de Rome. Apple Via del Corso est le 17e magasin ouvert d’Apple en Italie.

❂ En collaboration avec les architectes Foster + Partners, Apple a revitalisé un palais du XIXe siècle. Les détails extérieurs ont été restaurés avec une extrême attention aux détails et l’intérieur du palais a été repensé pour honorer son caractère historique.

Apple Via del Corso est situé dans le Palazzo Marignoli, une structure distinguée qui a accueilli certains des créatifs les plus brillants de Rome depuis les années 1880. Pendant près de 70 ans, écrivains, peintres, acteurs et journalistes se sont réunis dans le palais du Caffè Aragno, un centre historique de la culture romaine.

Le Palazzo Marignoli est bordé à l’ouest par la Via del Corso, la célèbre rue commerçante qui attire les visiteurs à proximité de monuments tels que la fontaine de Trevi et le Panthéon. Le palais est adjacent à la Piazza San Silvestro, une place publique revitalisée entourée de bâtiments historiques.

Apple a créé un nouvel espace pour la prochaine génération d'esprits créatifs de Rome pour se rencontrer et apprendre. À l'avenir, le magasin accueillera des artistes et des développeurs pour partager leurs histoires avec la communauté à travers des sessions Today at Apple de classe mondiale.





Apple Via del Corso réinvente un palais classique en lui redonnant sa grandeur. De nouvelles idées ont été introduites dans le bâtiment depuis plus d’un siècle, rassemblant les meilleurs éléments de l’architecture italianisante.

S’élevant du niveau de la rue en encorbellement à l’étage supérieur en corniche, la façade en pierre a été méticuleusement nettoyée et réparée pour retrouver son aspect d’origine. Les visiteurs entrent dans le magasin par une colonnade voûtée avec un plafond à caissons immaculé.

Une arcade centrale rejoint l'entrée de la zone du magasin principal, revêtue de finitions qui respectent la conception traditionnelle du palais. De grandes fenêtres donnent sur la Via del Corso et une cour intérieure ensoleillée. Un grand escalier mène au Forum de niveau supérieur.





En préparation du nouveau magasin, les équipes d’Apple RomaEst ont déménagé dans le centre de Rome. Apple RomaEst a ouvert ses portes en mars 2007 en tant que premier Apple Store d’Italie. En septembre dernier, Apple a annoncé que le magasin fermerait définitivement le 17 octobre. L’ouverture d’Apple Via del Corso suivra les directives strictes de santé et de sécurité d’Apple, y compris une capacité de stockage limitée.

