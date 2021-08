Apple vient d’annuler l’un des changements iPhone les plus controversés d’iOS 15

in

Parfois, dans la technologie, il ne vaut pas la peine de secouer le bateau, une leçon qu’Apple a apprise à la dure après avoir introduit un nouveau changement de conception sauvage sur Safari mobile avec iOS 15. Apple à la WWDC a révélé que Safari bénéficierait d’une refonte complète de l’interface utilisateur. Certains des changements, qui comprenaient le placement de la barre d’URL en bas de l’écran, ont généré beaucoup de réactions de la part de la communauté des développeurs.

La bonne nouvelle, cependant, est qu’iOS 15 est toujours en version bêta. En d’autres termes, la version finale est encore dans quelques semaines. Par conséquent, Apple est toujours en train de peaufiner et de peaufiner le produit final. À son tour, la récente version bêta 6 d’iOS 15 offre aux utilisateurs la possibilité de profiter d’une expérience Safari plus standard. En termes simples, Apple n’oblige pas tout le monde à utiliser la nouvelle conception de l’interface utilisateur de Safari.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une réduction rare – ne manquez pas cette occasion ! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : 37,99 $ Vous économisez :12,00 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Quel était le problème avec iOS 15 Safari ?

Parmi toutes les fonctionnalités d’iOS 15, le nouveau Safari mobile était de loin le plus controversé. Surtout si l’on considère que les gens utilisent Safari depuis des années, un changement brusque de l’interface utilisateur ne pouvait manquer de faire sensation.

Le principal problème est que la barre d’URL de la nouvelle itération de Safari flotte en bas de l’écran. Alors qu’Apple a mis en œuvre ce changement pour améliorer l’utilisation à une main, de nombreux utilisateurs ont trouvé le changement troublant.

Apple écrit :

Repensée pour la façon dont nous naviguons aujourd’hui, la nouvelle barre d’onglets maximise l’espace de votre écran et reste à l’écart lorsque vous faites défiler et explorez. Il est facilement accessible en bas, vous pouvez donc naviguer et passer d’un onglet à l’autre avec juste votre pouce.

Une photo de ce à quoi ressemble le nouveau design peut être vue ci-dessous:

Source de l’image : Pomme

Dans certains cas, la barre d’URL survolait des informations importantes sur un site Web et les rendait inaccessibles. Un exemple de Federico Viticci est visible ci-dessous :

Juste un autre jour étant incapable de commander des plats à emporter car la barre inférieure d’iOS 15 Safari rend ce bouton de paiement inexploitable. merci Safari de ne pas me laisser avoir cette bruschetta 😢 pic.twitter.com/e23YTYzGM6 – Federico Viticci (@viticci) 22 juillet 2021

Le contrecoup était immense

Sur tous les réseaux sociaux, la réaction contre le nouveau design de Safari mobile dans iOS 15 a été immense. Beaucoup de gens ont rapidement qualifié le design de terrible et de recul. Et, il convient de noter qu’il y avait d’autres fonctionnalités de Safari dans iOS 15 qu’Apple a finalement annulées, y compris la curieuse suppression des boutons dédiés Reload et Share.

Apple répond heureusement aux inquiétudes

Apple opte clairement pour une esthétique plus minimale avec Safari mobile cette année, mais parfois trop de minimalisme peut entraîner une expérience utilisateur médiocre. Dans les premières versions bêta, par exemple, le bouton Recharger sur un site Web n’était accessible qu’en appuyant longuement près de la barre d’URL. Bien que minimaliste, ce n’est pas quelque chose que la plupart des utilisateurs ordinaires pourraient comprendre par eux-mêmes. À un certain moment, enlever ou cacher des fonctionnalités devient plus déroutant que minimaliste.

Apple devrait publier iOS 15 plus tard le mois prochain et, il va de soi, qu’Apple mettra en œuvre un certain nombre d’ajustements supplémentaires avant la sortie de la version finale en septembre. Incidemment, iOS 15 possède plusieurs fonctionnalités intéressantes qu’Apple n’a même pas eu le temps de couvrir à la WWDC. Vous pouvez consulter une liste de certaines de ces fonctionnalités ici.