Apple vient de breveter cette nouvelle technologie pour son produit le plus ambitieux à ce jour – .

Ce mois-ci, Apple a obtenu un brevet pour un système d’éclairage intérieur intelligent capable de s’adapter à l’environnement qui l’entoure et à divers scénarios d’utilisation. En fait, imaginez quelque chose qui ressemble à une configuration d’éclairage intelligente Philips Hue dans votre voiture qui s’ajuste de manière dynamique sans aucune interaction de l’utilisateur.

Le brevet (via Manifestement Apple) s’intitule «Système et procédé d’éclairage réglable en fonction de l’identification des occupants et des objets dans un véhicule» et détaille un scénario dans lequel un utilisateur laisse tomber un objet sur le sol et des capteurs déclenchent ensuite le système d’éclairage intérieur pour éclairer la zone où l’objet est tombé. Un autre cas d’utilisation quelque peu intrigant serait d’allumer une lampe de lecture lorsque des capteurs détectent qu’un livre ou un magazine est retiré d’une poche de siège.

L’un des scénarios d’utilisation les plus novateurs et les plus ambitieux mis en évidence par le brevet consisterait à activer l’éclairage des projecteurs si les capteurs détectent qu’un occupant s’endort. Si la conduite autonome de niveau 5 devenait un jour courante, Apple écrit que ce type de fonctionnalité pourrait être utilisé pour aider à réveiller un conducteur lorsqu’il atteint sa destination.

Le brevet décrit également comment ce type de système pourrait apprendre quand certaines configurations d’éclairage sont préférées en fonction de l’emplacement:

Dans certains modes de réalisation, l’éclairage peut être basé sur l’emplacement. A titre d’exemple, dans un emplacement connu du véhicule, et où un éclairage a été préalablement demandé, le véhicule peut éclairer toutes les zones à l’intérieur du véhicule. De plus, dans un emplacement connu du véhicule et préalablement associé à un éclairage de rangement ou associé autrement à un éclairage de rangement, le véhicule peut éclairer une zone de rangement du véhicule. En revanche, dans un endroit inconnu du véhicule, le véhicule peut ne pas éclairer une zone de rangement du véhicule.

Dans le même ordre d’idées, un système d’éclairage intelligent pourrait «apprendre» qu’un parent passe du temps chaque matin à attacher son enfant à un siège d’auto à l’arrière. À son tour, le système d’éclairage pourrait «fournir un projecteur doux sur le siège enfant dans la zone arrière du véhicule» sans aucune intervention directe du parent.

Dans l’ensemble, le brevet d’Apple contient des idées intéressantes qui, bien que peut-être tirées par les cheveux, suggèrent qu’Apple cherche toujours des moyens de changer notre façon de penser la conduite. Au milieu des rumeurs selon lesquelles Apple envisage d’entrer dans l’espace automobile hyper-compétitif, il est important de se rappeler qu’Apple n’entre jamais sur un nouveau marché à moins qu’elle ne pense pouvoir offrir quelque chose d’unique que ses concurrents ne peuvent égaler. Alors qu’Apple a utilisé cette stratégie avec un succès inégalé dans le domaine informatique, le marché automobile est décidément plus difficile compte tenu de la gamme de concurrents sophistiqués comme Porsche, Tesla et BMW.

Ainsi, même s’il reste à voir si Apple entre effectivement dans le domaine de l’automobile, il convient de noter qu’il y a eu de nombreuses rumeurs indiquant qu’Apple cherchait à trouver un partenaire de fabrication pour assembler une voiture conçue par Apple. Alors que les premières rumeurs indiquaient qu’Apple avait signé un accord avec des sociétés telles que Hyundai et Kia, ces discussions ne se seraient pas concrétisées par un accord.

Plus récemment, une rumeur de Bloomberg relais qu’Apple envisage maintenant de conclure un accord avec Foxconn ou Magna.

Apple est plus susceptible de choisir un fabricant sous contrat, car c’est le modèle commercial auquel il est habitué, a déclaré Eric Noble, président du cabinet de conseil CarLab. Il pense qu’un partenariat avec un constructeur automobile existant serait une lutte de pouvoir car les deux entreprises sont habituées à contrôler étroitement leurs chaînes d’approvisionnement. C’est pourquoi Foxconn et Magna sont deux principaux prétendants à l’activité d’Apple, selon des initiés du secteur.

À ce stade, il est impossible de nier l’intérêt continu d’Apple pour l’espace automobile. Pourtant, il est bien trop tôt dans le jeu pour dire qu’une voiture de marque Apple verra bientôt le jour.

