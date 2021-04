Apple vient de breveter un tout nouveau design d’iPhone que vous allez tellement détester – .

Un nouveau dépôt de brevet d’Apple suggère que le design de «râpe à fromage» qu’Apple a introduit pour la première fois sur le Mac Pro 2019 pourrait finalement arriver sur l’iPhone. Maintenant, avant de commencer à déplorer qu’Apple ait perdu ses côtelettes de conception, il convient de noter qu’Apple brevète souvent des conceptions qui ne se retrouvent jamais dans un produit d’expédition. En d’autres termes, il n’y a aucune raison de supposer qu’Apple va complètement bouleverser le design emblématique de l’iPhone de sitôt.

Le dépôt de brevet a d’abord été mis au jour via Patently Apple et montre un design d’iPhone fortement inspiré du Mac Pro 2019. Le motif de la «râpe à fromage» est certes discordant à première vue, mais la conception offre certains avantages thermiques dans la mesure où elle optimise le flux d’air et peut maintenir les machines à refroidir. Et avec Apple qui conçoit des processeurs de plus en plus puissants année après année, il n’est pas surprenant qu’Apple se penche déjà sur de nouvelles conceptions d’iPhone.

Le brevet a été initialement déposé en avril 2020 et a été publié en juillet dernier. Comme détaillé dans le brevet, la conception unique offre des avantages en ce qui concerne la transmission thermique et le flux d’air à travers et autour de divers composants électroniques.

Le brevet se lit en partie:

Les progrès récents des appareils électroniques ont permis des niveaux de performance élevés. Cependant, les composants et structures existants pour les appareils électroniques peuvent limiter les niveaux de performance de ces appareils. Par exemple, un boîtier existant peut limiter les performances d’un dispositif électronique en raison d’une incapacité à distribuer ou à rejeter efficacement la chaleur générée par le dispositif électronique vers l’environnement environnant. A cet égard, une adaptation supplémentaire des composants pour les dispositifs électroniques afin de fournir une fonctionnalité supplémentaire ou améliorée et des caractéristiques esthétiques agréables peut être souhaitable.

Apple ajoute également qu’il est possible de concevoir une structure avec les avantages susmentionnés tout en offrant «une apparence et une sensation uniques et agréables à l’utilisateur». Voici un rappel de son caractère unique et agréable:

Source de l’image: Apple Inc.

L’une des revendications du brevet, qui décrit essentiellement l’esthétique du dessin ou modèle lui-même, se lit comme suit:

Boîtier pour un dispositif électronique, comprenant: un corps ayant une première surface et une seconde surface; le corps définissant un premier ensemble de cavités sphériques s’étendant dans le corps; le corps définissant un deuxième ensemble de cavités sphériques s’étendant dans le corps et coupant de manière excentrique le premier ensemble de cavités sphériques pour former un motif hexagonal serré de cavités sphériques en communication fluidique avec un premier ensemble d’ouvertures défini par la première surface et un second ensemble d’ouvertures définies par la deuxième surface.

Certains des dessins inclus dans le dépôt de brevet peuvent être vus ci-dessous:

Aussi intrigant que soit le design, il est difficile d’imaginer qu’Apple publie réellement quelque chose comme celui-ci étant donné que le design lui-même serait polarisant, c’est le moins qu’on puisse dire. De plus, la plupart des utilisateurs d’iPhone utilisant un étui, il est possible que les avantages offerts par ce type de conception soient amoindris.

