Apple vient de claquer Android tout en défendant sa politique iPhone App Store

Apple est sous le contrôle des décideurs du monde entier pour la façon dont il gère et applique les réglementations de l’App Store. Certains développeurs ont demandé une baisse des frais de l’App Store, la possibilité de traiter eux-mêmes les paiements intégrés et la prise en charge des magasins tiers ou des applications de chargement latéral. Apple a défendu ses pratiques iPhone App Store dans le monde entier, acceptant de faire quelques concessions en cours de route. Cependant, Apple n’a pas encore fait de grands changements et l’entreprise continue de défendre son écosystème. La défense la plus récente se présente sous la forme d’un rapport de sécurité.

Apple explique pourquoi le chargement latéral d’applications sur iPhone serait si dangereux pour les utilisateurs. Dans le processus, Apple compare l’iPhone à Android, qui prend en charge le chargement latéral. Selon des recherches récentes, Android contient jusqu’à 47 fois plus de malwares que l’iPhone, et Apple craint que la même chose n’arrive à iOS.

Les affaires antitrust de l’App Store

Ces derniers mois, Apple a dû faire face à plusieurs affaires antitrust. La société a réglé une affaire avec de petits développeurs américains juste au moment où une nouvelle loi coréenne est entrée en vigueur. Les législateurs ont décidé qu’Apple et Google devaient autoriser les paiements par des tiers dans les applications. Par ailleurs, Apple a réglé une affaire avec la Commission japonaise du commerce équitable (JFTC), acceptant d’autoriser des applications comme Netflix et Spotify à se connecter à leurs sites, où les utilisateurs pouvaient acheter et gérer leurs abonnements.

Mais l’affaire antitrust que vous connaissez peut-être le plus est le procès d’Epic Games contre Fortnite. Epic a forcé une crise l’année dernière pour pouvoir poursuivre Apple. Le développeur souhaitait proposer aux acheteurs son propre système de paiement dans Fortnite. Et Epic a obtenu une petite victoire sur la question, perdant sur tous les autres points de l’affaire.

L’essentiel est qu’Apple rencontre un recul similaire dans diverses juridictions sur le fonctionnement de l’App Store.

Les personnes qui s’opposent à l’écosystème fermé de l’App Store d’Apple plaident souvent en faveur de frais moins élevés, de la prise en charge des paiements par des tiers, des magasins d’applications tiers et du chargement latéral. Ce dernier fait référence à la capacité des utilisateurs à installer des applications à partir de n’importe quelle source, pas seulement l’App Store.

Google est également confronté à des problèmes antitrust similaires, mais il existe une différence sur Android. Vous pouvez télécharger des applications sur Android.

Chargement latéral d’applications sur iPhone et Android

Apple s’est vigoureusement défendu contre de telles demandes des développeurs, en se concentrant sur quelques aspects clés. La sécurité et la confidentialité font toujours partie de l’argumentation d’Apple sur les raisons pour lesquelles il a choisi de maintenir une emprise ferme sur l’App Store. Les règles que les développeurs doivent respecter sont en place pour protéger la confidentialité et la sécurité des utilisateurs finaux.

Le nouveau document d’Apple, « Construire un écosystème de confiance pour des millions d’applications – Une analyse des menaces du chargement latéral », détaille la position d’Apple sur le chargement latéral d’applications sur iPhone.

Ce ne sont pas seulement des entités privées qui s’en prennent à Apple, mais aussi des gouvernements. Le document pourrait aider Apple à expliquer aux régulateurs pourquoi le chargement latéral d’applications est terrible pour les utilisateurs d’iPhone. La législation proposée aux États-Unis et en Europe vise à forcer Apple à autoriser le sideloading.

Le document de 28 pages qu’Apple cite des informations de sécurité provenant de divers organismes reconnus, notamment le Département américain de la sécurité intérieure et l’Agence européenne pour la cybersécurité. Mais il mentionne également des rapports de Nokia, qui ont montré en 2019 et 2020 que les logiciels malveillants sur Android étaient entre 15 et 47 fois plus importants au cours des quatre dernières années que sur iPhone.

Android permet aux utilisateurs de télécharger des applications de n’importe où. Fait intéressant, lorsque Epic a lancé Fortnite pour la première fois sur Android, il a contourné le Play Store, invitant les utilisateurs à charger le jeu de côté.

Apple souligne que la prise en charge des applications de chargement latéral nuirait en fin de compte même aux utilisateurs qui refusent d’installer des applications à partir d’endroits non fiables. Apple affirme que les utilisateurs pourraient n’avoir d’autre choix dans certains cas que de télécharger des applications si les entreprises choisissent de ne pas les publier via l’App Store.

En outre, des acteurs malveillants peuvent essayer de convaincre des utilisateurs peu méfiants d’installer des applications chargées de logiciels malveillants via le chargement latéral. C’est un scénario qui peut encore avoir un impact sur les utilisateurs d’Android. Apple ne mentionne pas Fortnite dans son rapport. Mais c’est exactement ce qui s’est passé avec Fortnite sur Android il y a quelques années.