Apple vient de dévoiler le tout nouvel iPad de 9e génération

Apple a lancé son événement iPhone 13 avec une annonce inattendue : l’iPad de 9e génération. Certains rapports ont indiqué qu’Apple pourrait mettre à jour son iPad le moins cher pendant l’événement iPhone afin qu’il puisse commencer à vendre le modèle d’entrée de gamme au moment où les étudiants retournent à l’école. Le nouvel iPad 9 sera disponible à l’achat mardi dès le retour en ligne d’Apple en ligne.

L’iPad 9 d’Apple est officiel juste à temps pour l’école

Comme prévu, le nouveau modèle de base de l’iPad est livré avec un matériel amélioré. Tout commence avec la puce A13 Bionic plus rapide, une caméra selfie améliorée et la prise en charge de l’Apple Pencil de première génération.

Apple iPad 9 avec prise en charge Apple Pencil. Source de l’image : Apple Inc.

L’iPad 9 a le même design que la génération précédente. Nous examinons un écran True Tone de 10,2 pouces, un bouton d’accueil Touch ID à l’avant et des cadres supérieur et inférieur importants. Mais c’est vraiment le matériel qui compte ici. Le support True Tone est une première pour l’iPad le moins cher d’Apple.

L’A13 Bionic apportera des performances améliorées, Apple citant des gains de vitesse de 20% pour le CPU, le GPU et le Neural Engine. Apple affirme dans son communiqué de presse que la nouvelle tablette iPad de 9e génération est jusqu’à trois fois plus rapide que le Chromebook le plus vendu et jusqu’à six fois plus rapide que la tablette Android la plus vendue.

Comme prévu, l’iPad 9 exécutera l’iPadOS 15 d’Apple dès la sortie de la boîte.

Apple iPad 9 : fonctionnalités iPadOS 15. Source de l’image : Apple Inc.

Le nouvel iPad fonctionne avec le clavier intelligent et le crayon Apple de première génération. Il prend en charge la charge rapide USB-C de 20 W et offre une autonomie d’une journée. Contrairement à l’iPad mini, Air et Pro, le nouvel iPad ne dispose que de la connectivité Lightning.

Il y a un appareil photo de 8 mégapixels à l’arrière, mais l’appareil photo FaceTime dispose désormais d’un capteur Ultra Wide de 12 mégapixels qui prend en charge la fonctionnalité Center Stage, tout comme l’iPad Pro.

Prix ​​officiel de l’Apple iPad 9. Source de l’image : Apple Inc.

L’iPad 9 Wi-Fi commence à 329 $, comme avant. Mais vous obtenez 64 Go de stockage, soit le double de la mémoire disponible sur l’iPad 8. Achetez-le pour l’école, et le prix est encore meilleur, à partir de 299 $. Comme auparavant, l’iPad est également disponible en versions cellulaires (gigabit LTE), mais elles coûteront plus cher, à partir de 459 $. Une option de 256 Go est également disponible.

En plus de cela, Apple explique dans son communiqué de presse que les clients qui activent la version cellulaire avec T-Mobile/Sprint ou Verizon peuvent récupérer 200 $.

Apple iPad 9 : caractéristiques principales. Source de l’image : Apple Inc.

Apple rendra l’iPad de 9e génération disponible en précommande mardi, probablement après l’événement de presse sur l’iPhone 13. Les livraisons commenceront la semaine prochaine, le 24 septembre, alors que la tablette sera lancée dans les magasins. Les téléphones iPhone 13 et iPhone 13 Pro seront également lancés dans les magasins le 24 septembre, tout comme l’iPad mini.

Le clavier intelligent pour iPad coûte 159 $, tandis que le crayon Apple de première génération coûtera 99 $. De plus, la Smart Cover pour iPad coûte 49 $.