Apple vient de faire quelque chose avec iOS que Google ne pourrait jamais faire avec Android – .

Vous pouvez vous disputer jusqu’à ce que vous soyez bleu pour savoir si Android est meilleur qu’iOS ou vice versa, mais un domaine dans lequel iOS est clairement en tête est le manque de fragmentation en ce qui concerne les mises à jour logicielles. Chaque année, la nouvelle version d’iOS est déployée par Apple, et chaque année, la dernière mise à jour devient immédiatement disponible pour chaque iPhone moderne du marché. En tant que tel, le taux d’adoption est toujours incroyablement élevé, même quelques jours seulement après le lancement de la mise à jour. L’histoire s’est répétée, puisque Mixpanel rapporte désormais un taux d’adoption de 90% pour iOS 14.

Selon la société de services d’analyse commerciale Mixpanel, l’adoption d’iOS 14 a éclipsé de 90% vers la fin du mois de mars et s’est maintenue au cours des premiers jours d’avril. iOS 14 a été lancé au public le 16 septembre et, fin octobre, iOS 14 avait dépassé iOS 13 avec plus de 50% de part de marché.

Pendant ce temps, même si Android 11 a été lancé avant iOS 14 l’année dernière, nous ne savons toujours pas combien de propriétaires d’appareils Android ont réellement installé la mise à jour. Voici ce que dit le tableau de bord officiel de la distribution Android:

Merci pour votre patience! Nous travaillons à améliorer les informations que nous vous fournissons sur l’écosystème Android et la manière dont nous accélérons les mises à jour des appareils Android, par exemple via Project Treble, le programme Android Beta, les mises à jour de sécurité et plus encore.

Les meilleures données que j’ai pu trouver sur Statcounter suggèrent qu’environ 40% des utilisateurs d’Android utilisent toujours Android 10, près de 20% utilisent Android 9, près de 14% sont toujours sous Android 8 ou Android 8.1, et il y en a un nombre important. des utilisateurs exécutant des versions de logiciels encore plus anciennes. Comme l’équipe Android l’exprime dans le message ci-dessus, des efforts sont déployés pour atténuer les problèmes de fragmentation du système d’exploitation mobile, une grande majorité d’utilisateurs d’Android ne disposant pas de la dernière version sept mois après sa mise à disposition.

Ce contraste entre les deux systèmes d’exploitation ne sera jamais moins frappant pour moi, mais avec autant d’appareils exécutant autant de versions différentes d’Android, les deux n’atteindront jamais la parité. Entre-temps, la dernière mise à jour officielle d’Apple sur la distribution a eu lieu en février, la société confirmant que 86% des appareils Apple sortis au cours des quatre dernières années fonctionnaient sous iOS 14 et que 80% de tous les appareils Apple dans la nature s’étaient mis à jour vers iOS 14. .

Les propriétaires d’appareils Apple qui ont installé iOS 14 sont sur le point de recevoir une autre mise à jour majeure lorsque iOS 14.5 sera déployé plus tard ce printemps. La prochaine version d’iOS 14 comprendra un certain nombre d’ajouts passionnants, notamment une fonction «Déverrouiller avec Apple Watch» qui permet aux propriétaires d’Apple Watch de déverrouiller leur iPhone tout en portant un masque facial, la prise en charge d’AirPlay 2 pour Apple Fitness +, la prise en charge de DualSense de la PS5 le contrôleur ainsi que le contrôleur Xbox Series X, une fonctionnalité de crowdsourcing dans l’application Maps d’Apple, une tonne de nouveaux personnages emoji et une prise en charge mondiale de la 5G en mode Dual SIM sur iPhone 12.

