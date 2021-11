Apple vient de fournir l’exemple parfait de la raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire confiance aux notes d’examen de l’App Store

Vous avez énervé les gens en cassant quelque peu votre application et ils laissent des critiques en colère. Comment pouvez-vous sauver votre réputation? Apple vient de trouver un moyen incroyablement efficace – amener les auditeurs à soumettre de meilleures critiques en interrompant leur expérience de podcast avec une invite dans l’application pour soumettre une note.

C’est ainsi que l’application Apple Podcasts est passée d’un score publiquement embarrassant de 1,8 étoiles à 4,6 étoiles en un peu plus d’un mois sans aucune correction réelle, comme le souligne le développeur et chien de garde de l’App Store Kosta Eleftheriou. Et cela continue d’augmenter : selon les données d’AppFigures, l’application a obtenu des milliers de notes chaque jour depuis le 9 novembre, la grande majorité d’entre elles ayant obtenu un score de 5 étoiles.

L’application a atteint 4,7 étoiles au total au moment de la rédaction de cet article et est fermement le résultat de recherche n ° 1 de l’App Store pour « podcast ». Il semble beaucoup plus souhaitable pour un nouvel utilisateur qu’il ne l’aurait peut-être été auparavant.

AppFigures estime que 6 292 évaluations cinq étoiles ont été soumises le 17 novembre seulement.

Si vous pensez qu’il y a une explication parfaitement raisonnable à cela, vous avez peut-être raison – il se peut certainement que les personnes qui prennent la peine de soumettre des critiques aient tendance à être en colère, et beaucoup de personnes qui aiment les podcasts Apple et n’ont jamais pris la peine de les rechercher dans le L’App Store (rappelez-vous, il est préinstallé !) équilibre enfin les choses.

Mais ces personnes aiment-elles vraiment les podcasts Apple ? Parce que si vous regardez vraiment les critiques, il semble que des affaires amusantes se déroulent. Il y a de nouvelles critiques positives, mais ce ne sont pas du tout des critiques de l’application Apple Podcasts – ce sont des critiques de podcasts eux-mêmes.

Je ne plaisante pas – c’est la meilleure critique pour Apple Podcasts sur l’App Store :

Apple considère qu’il s’agit de la revue « la plus utile » de son application Podcasts. Capture d’écran de Sean Hollister / The Verge

Voici quelques autres critiques « les plus récentes » de l’application Apple Podcasts :

« Spectacle étonnant! Hilarant et bien documenté », écrit SammyAls, ajoutant : « La dynamique est incroyable et le contenu est TELLEMENT nécessaire ! Aime ça. » « Mobley a de la profondeur et de la perspicacité », écrit xbacksideslider. « Agréable d’écouter un podcast réfléchi et factuel. Loin des appels émotionnels superficiels à l’envie et à la fausse empathie d’auto-congratulation qui dominent tant la culture populaire. « La table », explique Jkimble6091. « Être un futur jeune millionnaire en écoutant Anthony Oneal me permet de rester sur la bonne voie pendant tous les hauts et les bas de la vie. »

Je me demandais si c’était peut-être une confusion courante avec les applications de podcast, où les auditeurs pensent qu’ils examinent un podcast au lieu de l’application elle-même. Mais non, je n’ai pas vu ce schéma évident lorsque j’ai vérifié les critiques des autres meilleures applications de podcast dans l’App Store. Presque chaque avis sur les applications concurrentes était un examen des applications elles-mêmes.

« Avec la sortie d’iOS 15.1 le mois dernier, Apple Podcasts a commencé à inciter les auditeurs à laisser une note et un avis »

Apple a confirmé à The Verge qu’il utilisait une nouvelle invite, mais prétend que cela n’a rien d’extraordinaire. « Avec la sortie d’iOS 15.1 le mois dernier, Apple Podcasts a commencé à inviter les auditeurs à laisser une note et un avis comme la plupart des applications tierces – en utilisant l’invite standard d’évaluation et d’évaluation disponible pour tous les développeurs », a écrit un porte-parole d’Apple qui a accepté de commenter s’ils n’ont pas été nommés.

Nous n’avons pas été en mesure de retrouver nous-mêmes une copie de l’invite pour confirmer quand et où elle apparaît ou à quoi elle ressemble – ce qui semble important si les gens sont confus – mais c’est en effet une fonctionnalité standard de l’App Store, une que vous peut même s’éteindre si vous le souhaitez sous Paramètres> App Store> Évaluations et avis intégrés à l’application.

Mais intentionnel ou non, standard ou non, le problème avec les scores d’étoiles est qu’il n’y a aucun moyen de dire s’ils sont légitimes. Nous ne savons pas si quelqu’un a appuyé sur un bouton cinq étoiles parce qu’il aimait l’application, ou pensait qu’il évaluait le podcast lui-même, ou voulait simplement fermer l’invite le plus rapidement possible. Nous ne savons pas si Apple invite tout le monde, ou seulement ses fans les plus dévoués, ou un autre sous-ensemble algorithmique qui vient de lui donner un avantage. Certains mauvais acteurs achèteraient même des scores étoiles pour leurs escroqueries flagrantes sur l’App Store, et il est impossible pour la plupart des acheteurs de l’App Store de le dire. Nous avons même vu une application iOS qui refuse de s’ouvrir à moins que vous ne lui donniez un bon score.

Ce sont les raisons pour lesquelles j’ai suggéré qu’Apple devrait diriger l’industrie en éliminant pour de bon le nombre d’étoiles, entre autres choses qu’il pourrait faire pour prouver qu’il met les gens avant les bénéfices dans l’App Store.

Mais avec Apple Podcasts, la société utilise le même système de score d’étoiles brisé qui élève également les escrocs dans son propre intérêt. Et c’est un exemple clair de la raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire confiance aux scores des étoiles – parce que tout le monde sait qu’il s’agissait d’une application à 1,8 étoile le mois dernier avec de nombreuses plaintes valides persistantes, et rien n’a fondamentalement changé. C’est exactement la même application aujourd’hui qu’à l’époque.