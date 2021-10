Apple vient de licencier la personne derrière le mouvement #AppleToo

Apple a licencié Janneke Parrish, le leader du mouvement #AppleToo qui a cherché à collecter des histoires de mauvaise gestion et de problèmes de travail au sein d’Apple. Parrish aurait été licencié après avoir supprimé des applications de leurs appareils de travail au cours d’une enquête.

Selon un rapport de The Verge, cela constituait une « non-conformité », suffisante pour qu’Apple licencie Parrish. Les applications en question étaient Robinhood, Pokémon GO et Google Drive et on ne sait pas immédiatement quelle relation elles avaient avec l’enquête elle-même.

Alors que Parrish a refusé de commenter, l’avocat Vincent P. White de White, Hilferty et Albanese, a déclaré à The Verge qu’ils pouvaient confirmer que Parrish n’était plus « avec Apple ». Apple n’a pas non plus répondu jusqu’à présent aux commentaires.

Le mouvement #AppleToo a été créé pour donner aux employés d’Apple un moyen de soumettre des histoires sur le harcèlement et la discrimination au travail. Certains employés d’Apple pensent que le dernier licenciement est une « représailles contre l’organisation ».

Les employés d’Apple qui souhaitent soumettre leurs propres histoires peuvent continuer à le faire via le site Web #AppleToo.