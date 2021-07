Apple vient de nous donner un gros indice sur la date de lancement de son iPhone 13

Apple a publié mercredi des bénéfices monstres, avec un chiffre d’affaires de 81,43 milliards de dollars. L’iPhone a été un énorme moteur au cours du trimestre de juin, les revenus de l’iPhone ayant augmenté de près de 50 % d’une année sur l’autre. L’iPhone a généré un chiffre d’affaires de 39,5 milliards de dollars sur la période. Apple a abordé divers aspects de son activité lors de l’appel aux résultats, pas seulement l’iPhone. Mais ce n’est pas seulement ce qu’Apple a dit dans ses remarques mercredi qui compte le plus pour les fans d’iPhone. Contrairement à il y a un an, Apple n’a pas dit que l’iPhone de nouvelle génération arriverait plus tard que d’habitude. Il semble donc que l’iPhone 13 sera lancé à temps.

Meilleure offre du jour Le Fire TV Stick 4K d’Amazon vient de bénéficier d’une remise surprise de 20 % ! Prix ​​catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez :10,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Fin juillet 2020, le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a déclaré ceci à propos du lancement de l’iPhone 12 :

Comme au trimestre dernier, étant donné l’incertitude qui règne dans le monde à court terme, nous ne publierons pas de prévisions de revenus et de marges pour le trimestre à venir. Cependant, nous fournirons des informations supplémentaires sur nos attentes pour le trimestre de septembre pour nos catégories de produits.

Apple a organisé trois événements virtuels en septembre, octobre et novembre. Mais la conférence de presse de l’iPhone 12 a eu lieu en octobre, un mois plus tard que d’habitude. Deux des quatre saveurs de l’iPhone 12 ont été lancées plus tard dans le mois. Les deux autres magasins ont frappé quelques jours en novembre.

Estimation du lancement de l’iPhone 13

Plusieurs rapports plus tôt cette année ont indiqué qu’Apple se préparait à disposer de suffisamment de composants clés de l’iPhone 13. Apple ne commente jamais les rumeurs d’approvisionnement, nous ne saurons donc jamais si les initiés ont raison. Mais des fuites ont affirmé qu’Apple avait commencé à se procurer des puces iPhone 13 et des panneaux OLED tôt. Certaines estimations disent qu’Apple veut fabriquer 90 millions d’unités d’iPhone 13 en 2021. C’est une augmentation significative par rapport aux années précédentes.

Ces mesures indiquent qu’Apple cherche à garder une longueur d’avance sur les pénuries actuelles mais aussi sur la crise sanitaire. La pandémie n’est pas terminée, la vague delta ayant balayé l’Asie avant d’atteindre d’autres parties du monde. La crise sanitaire pourrait encore avoir un impact sur la production, il n’y avait donc aucune garantie que l’iPhone 13 serait lancé à temps.

L’appel aux résultats d’Apple pour le trimestre de juin 2021 semble confirmer que le keynote de lancement de l’iPhone 13 tombera à temps. Apple n’a pas prévenu que le lancement de l’iPhone 2021 serait retardé.

Contraintes d’approvisionnement entrantes

Apple s’est abstenu de donner des indications pour le trimestre de septembre. Malgré cela, Maestri a mentionné « quelques informations directionnelles » sur le prochain trimestre, « en supposant que les impacts liés au COVID sur notre entreprise ne s’aggravent pas par rapport à ce que nous prévoyons aujourd’hui pour le trimestre en cours ». Celles-ci comprenaient des contraintes d’approvisionnement qui auront un impact sur l’iPhone au cours du prochain trimestre :

Nous prévoyons une très forte croissance des revenus à deux chiffres d’une année sur l’autre au cours du trimestre de septembre. Nous nous attendons à ce que la croissance des revenus soit inférieure à celle de notre trimestre de juin, avec une croissance annuelle de 36 %, pour trois raisons. Premièrement, nous nous attendons à ce que l’impact des taux de change sur notre taux de croissance d’une année sur l’autre soit de trois points moins favorable qu’au cours du trimestre de juin. Deuxièmement, nous nous attendons à ce que notre taux de croissance des services revienne à un niveau plus typique. Le taux de croissance au cours du trimestre de juin a bénéficié d’une comparaison favorable. Certains services ont été considérablement impactés par les blocages COVID il y a un an. Et troisièmement, nous nous attendons à ce que les contraintes d’approvisionnement au cours du trimestre de septembre soient plus importantes que celles que nous avons connues au cours du trimestre de juin. Les contraintes impacteront principalement l’iPhone et l’iPad. Nous prévoyons que la marge brute se situera entre quarante et un virgule cinq 41,5 et cinq 42,5%, nous prévoyons que les OpEx se situeront entre 11,3 et 11,5 milliards de dollars. Nous nous attendons à ce que l’ONIE soit autour de zéro, à l’exclusion de tout impact potentiel de la mise sur le marché des investissements minoritaires et notre taux d’imposition à environ 16 %.

On ne sait pas si les pénuries d’iPhone et d’iPad auront un impact sur l’offre d’iPhone 13 après le lancement. Mais, si les rumeurs précédentes sont correctes, Apple veut fabriquer quelque 90 millions d’unités d’iPhone cette année.

Cela dit, rien ne garantit que l’iPhone 13 sera lancé à la mi-septembre. Nous devons encore attendre l’annonce officielle du keynote d’Apple.

Meilleure offre du jour Voici : Apple AirPods Pro vient d’atteindre le prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission