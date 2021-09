Apple vient de présenter un tout nouvel iPad mini avec un écran amélioré

Apple a présenté aujourd’hui un tout nouvel iPad Mini lors de son événement très attendu sur l’iPhone 13. L’annonce de l’iPad Mini est intervenue à la suite de l’introduction par Apple de son iPad de 9e génération.

Tout compte fait, il y a beaucoup à aimer sur le nouvel iPad Mini. Côté design. Tout d’abord, il y a quelques changements subtils qui méritent d’être mentionnés. La sixième itération de l’iPad Mini a des lunettes plus petites que son prédécesseur. De plus, le nouvel iPad Mini sera disponible dans une variété de nouvelles options de couleurs.

En ce qui concerne les fonctionnalités, il y a beaucoup à aimer sur l’iPad Mini. Bien que l’appareil ne dispose pas de Face ID, Touch ID est sans doute tout aussi efficace lorsque vous parlez de l’expérience utilisateur sur une tablette.

Le nouvel iPad Mini est doté d’un écran Liquid Retina de 8,3 pouces, d’un appareil photo amélioré de 12 mégapixels à l’arrière avec flash True Tone, de haut-parleurs stéréo Landscape, d’un enregistrement vidéo 4K et, enfin, de la prise en charge de la connectivité 5G.

À titre de référence, l’itération précédente de l’iPad Mini avait un écran de 7,9 pouces.

Avec un tout nouveau processeur A15 Bionic sous le capot, le nouvel iPad Mini est un crieur absolu. Par rapport au modèle précédent, le nouvel iPad Mini dispose d’un processeur 40 % plus rapide et d’une augmentation de 80 % des performances du processeur graphique.

Commentant le nouvel iPad Mini, Greg Joswiak, directeur d’Apple, a déclaré :

Avec sa conception ultra-portable et son large éventail d’utilisations, des tâches quotidiennes aux applications créatives et d’entreprise, il n’y a rien d’autre que l’iPad mini. Avec un nouvel écran Liquid Retina tout écran, une augmentation massive des performances, de nouvelles caméras avancées à l’avant et à l’arrière, Center Stage, USB-C, 5G et la prise en charge d’Apple Pencil, le nouvel iPad mini est un énorme pas en avant qui peut être tenu dans la paume de votre main.