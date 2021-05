Dans un mouvement qui a envoyé des ondes de choc dans tout le secteur de la technologie, Apple a récemment dévoilé une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de désactiver les applications qui les suivent sur leurs appareils.

Les plumes de Facebook étaient particulièrement ébouriffées, ce qui était prévisible: suivre les utilisateurs à travers les applications et utiliser ces données pour placer des publicités ciblées dans les flux des consommateurs est bien sûr la façon dont Facebook tire la plupart de son argent.

Mais alors que Mark Zuckerberg peut mépriser la nouvelle fonction, les utilisateurs d’iPhone semblent l’adorer, avec seulement 4% des consommateurs américains ayant opté pour cette nouvelle fonction depuis qu’Apple a lancé la nouvelle fenêtre contextuelle.

Techniquement, les utilisateurs d’iPhone avaient toujours la possibilité de désactiver tout le suivi sur leur appareil, mais c’était un processus fastidieux qui impliquait de fouiller dans vos paramètres, puis de désactiver chaque application. Ainsi, peu d’utilisateurs ont réellement profité de l’option. Désormais, une notification contextuelle apparaît lorsque les utilisateurs mettent à jour ou téléchargent une application, ou lorsqu’ils l’ouvrent pour la première fois après la mise à jour de leur téléphone. La fenêtre contextuelle rend la fonctionnalité beaucoup plus visible et permet aux utilisateurs de déterminer les applications auxquelles ils font confiance et celles auxquelles ils ne font pas confiance.

Apple a prouvé que traiter les clients avec respect et protéger leur vie privée se vendait.

Les utilisateurs sont de plus en plus mécontents des grandes entreprises de médias sociaux. Beaucoup de droite ont critiqué des politiques qu’ils jugent équivalentes à de la censure et du favoritisme politique. Et pour être juste, Facebook et Twitter ont renvoyé d’éminentes personnalités conservatrices – souvent pour des raisons peu claires – et de nombreux médias conservateurs et libertaires voient de plus en plus leur contenu étranglé.

Pendant ce temps, de nombreux membres de la gauche ont exprimé leur indignation face à la falsification du processus politique qu’ils pensent que Facebook a permis. Certains démocrates estiment également que les politiques des entreprises ne vont pas assez loin pour déployer ce qu’ils appellent le «discours de haine» et la «désinformation».

Dans l’ensemble, la confiance sociale dans des entreprises comme Facebook et Twitter est au plus bas. Il n’est donc pas surprenant que la grande majorité des Américains ne veuille pas que ces organisations soient en possession de leurs données – même si cela pourrait simplifier leurs expériences d’achat en ligne.

En introduisant la transparence et le choix du consommateur dans l’équation, Apple remet le pouvoir entre les mains du peuple.

En réponse à ces sentiments, les dirigeants de droite et de gauche ont encouragé les violations massives et brutales du gouvernement sur le marché libre. Ils ont préconisé d’infliger des amendes aux entreprises de médias sociaux lorsqu’elles sortent de la ligne (lignes arbitrairement tracées par quiconque est au pouvoir en ce moment), de démanteler les entreprises ou de les forcer à animer des discours sur leurs plateformes. Toutes ces idées sont antithétiques au capitalisme de marché libre, enfreignent les droits du premier amendement des propriétaires d’entreprise et, en fin de compte, produiraient une expérience utilisateur moins agréable pour les consommateurs.

Apple vient de prouver qu’il existe une meilleure solution, une solution qui n’exige pas du tout l’implication du gouvernement ou qui n’empêche pas du tout les libertés. En introduisant la transparence et le choix du consommateur dans l’équation, Apple remet le pouvoir entre les mains du peuple.

Il est important de se rappeler que bon nombre de ces conglomérats technologiques tirent leur argent des données des consommateurs plutôt que par des moyens traditionnels, comme la vente d’un produit ou la facturation de frais d’utilisation. Comme le dit le vieil adage, «si vous ne payez pas pour le produit, vous êtes le produit», et les Américains sont devenus hyper-conscients de cette réalité au cours de la dernière décennie.

Mais si les utilisateurs se désengagent de plus en plus de cet échange lorsqu’ils disposent des outils, Facebook et Twitter auront deux choix. Ils pourraient changer leurs modèles commerciaux en services d’abonnement, ce qui offrirait aux consommateurs plus de contrôle sur leurs données et leur compte. Ou, ils pourraient travailler pour regagner la confiance du grand public en adoptant des politiques qui traitent les consommateurs comme les clients qu’ils sont. Dans l’un ou l’autre scénario, les incitations du marché libre pousseraient ces grandes entreprises à s’adapter et à attirer les clients vers leurs plateformes si elles veulent survivre.

Apple a prouvé que traiter les clients avec respect et protéger leur vie privée se vendait. Son PDG a témoigné devant le Congrès sur le droit à la vie privée, la société a refusé de pirater des téléphones à la demande des agences gouvernementales et a fait de ses protocoles de confidentialité une priorité publique dans ses publicités et son marketing. Ces actions leur ont valu une immense fidélité à la marque auprès de millions de personnes. Apple se classe parmi les entreprises les plus fiables du pays et 92% des utilisateurs d’iPhone prévoient de rester fidèles à la marque lorsqu’ils sont interrogés.

Les entreprises de technologies intelligentes en prennent note et améliorent également la confidentialité dans leur propre image de marque. Le moteur de recherche Duck, Duck, Go se présente comme une alternative respectueuse de la vie privée à Google. Les consommateurs réagissent. Son trafic a augmenté de 62% l’an dernier.

Dans un marché libre, la vie privée se vend.

Ces entreprises prouvent que la concurrence sur le marché est une meilleure solution pour freiner les mauvais comportements des grandes technologies que la réglementation gouvernementale.