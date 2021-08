Apple vient de rafraîchir considérablement les graphismes du Mac Pro avec les nouveaux GPU de la série AMD Radeon Pro W6000

Les modules GPU sont chacun livrés avec quatre ports Thunderbolt 3 supplémentaires et un port HDMI 2.0.

Apple a annoncé des mises à jour pour son Mac Pro avec de nouveaux modules de carte graphique, comprenant les options de la série AMD Radeon Pro W6000. La société a déclaré que le module Radeon Pro W6800X MPX, le module Radeon Pro W6800X Duo MPX et le module Radeon Pro W6900X MPX augmenteraient les performances lors des tâches graphiques lourdes autour desquelles le Mac Pro est conçu. La prise en charge continue du Mac Pro par la société en offrant de nouvelles options GPU pour le module d’extension Mac Pro (MPX) personnalisé est également un signe de son engagement envers la nouvelle conception modulaire.

Les nouvelles cartes graphiques ont été annoncées pour la première fois par AMD en juin. Il avait promis que le W6800 rendrait les performances jusqu’à 79 % plus rapides par rapport à la génération précédente. Maintenant, Apple a affirmé que, dans certains cas, les GPU du MPX peuvent être jusqu’à 84 % plus rapides avec Octane X et jusqu’à 23 % plus rapides lors de l’exécution de DaVinci Resolve.

Les modules GPU sont chacun livrés avec quatre ports Thunderbolt 3 supplémentaires et un port HDMI 2.0.

Le module MPX Radeon Pro W6800X est disponible avec 32 Go de mémoire GDDR6 qui offre jusqu’à 512 Go/seconde de bande passante mémoire et jusqu’à 16,0 téraflops en simple précision ou 32,0 téraflops en demi-précision. Le prix en Inde est fixé à Rs 2,40,000.

Le module MPX Radeon Pro W6800X Duo est disponible avec deux GPU liés, chacun doté de 32 Go de mémoire GDDR6 offrant jusqu’à 512 Go/seconde de bande passante mémoire ainsi que 30,2 téraflops de calcul simple précision ou 60,4 téraflops de calcul demi-précision avec les deux modules installés en même temps. Le prix en Inde est de Rs 5,20 000.

Le module MPX Radeon Pro W6900X, à Rs 5 60 000, est équipé de 32 Go de mémoire GDDR6 avec jusqu’à 512 Go/seconde de bande passante mémoire ainsi que 22,2 téraflops de calcul simple précision ou 44,4 téraflops de calcul demi-précision.

Apple a également déclaré que les nouveaux modules remplaceraient les modules MPX AMD Radeon Pro Vega II de la génération précédente sur les options de configuration à la commande du site Web ainsi que les kits autonomes. Apple supprime également progressivement le module MPX AMD Radeon Pro Vega II Duo et le module MPX AMD Radeon Pro Vega II, mais continuera à proposer des kits autonomes aux clients existants.

