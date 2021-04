Apple vient de rendre encore meilleur l’un de ses meilleurs services d’abonnement – .

Ces dernières années, Apple a consacré beaucoup de temps et d’argent à la création de services d’abonnement payants tels que Apple Music, Apple TV + et Apple Fitness +. Au premier trimestre 2021, Apple a généré près de 16 milliards de dollars de revenus grâce à ses services, soit presque autant que les gammes Mac et iPad combinées.

En tant que tel, il est facile de comprendre pourquoi Apple passe autant de temps à faire de la publicité et à parler de son assortiment de services, mais un service a été plus ou moins oublié en cours de route. Apple Arcade a été lancé en septembre 2019, et bien que le service contienne quelques gemmes (dont certaines ont été prévisualisées), il n’a pas décollé comme Apple Music. Apple espère changer cela en offrant à Apple Arcade sa plus grande expansion depuis son lancement.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Vendredi, Apple a annoncé que deux nouvelles catégories de jeux et 30 nouveaux titres arriveraient sur Apple Arcade. Certains des derniers Arcade Originals disponibles sur la plate-forme à partir de vendredi incluent un RPG du créateur de Final Fantasy appelé Fantasian, une version mise à jour de NBA 2K21 avec des optimisations de performances et de meilleurs graphismes, une version remasterisée du classique mobile bien-aimé Cut the Rope, et un torsion moderne sur le sentier de l’Oregon.

Quant aux deux nouvelles catégories, la première s’appelle Timeless Classics et comprend des jeux comme Really Bad Chess et Good Sudoku de Zach Gage, Sudoku Simple et Solitaire de MobilityWare et Backgammon d’Adikus. Ce sont d’excellents jeux de la vieille école qui devraient s’intégrer parfaitement à l’iPhone ou à l’iPad de n’importe qui.

Enfin, et peut-être le plus excitant, Apple Arcade ajoute une catégorie App Store Greats qui accrochera certains des meilleurs jeux de l’histoire du jeu mobile et les intégrera au service d’abonnement d’Apple. Voici une liste complète de tous les jeux classiques qui seront disponibles dans la catégorie App Store Greats à partir d’aujourd’hui:

Tous ces jeux sont toujours disponibles (moyennant un prix) sur l’App Store, mais ils sont désormais également inclus dans Apple Arcade sans frais supplémentaires. Avec l’infusion de jeux de vendredi, Apple Arcade propose désormais plus de 180 titres en tout. Cela ne bougera peut-être pas l’aiguille pour les fans d’Apple qui ont acheté plusieurs de ces jeux il y a des années, mais ceux qui ont raté certains de ces classiques la première fois pourraient être tentés d’essayer le service.

Apple Arcade est disponible pour 4,99 $ par mois, mais si vous ne l’avez jamais essayé auparavant, il existe un essai gratuit d’un mois. De plus, si vous achetez un nouvel iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou Apple TV, vous pouvez bénéficier de trois mois gratuits. Apple espère probablement que cette mise à jour donnera au service le coup de pouce dont il a si désespérément besoin.

Top Deal du jour Le coupon Crazy Amazon vous permet d’obtenir les meilleures prises intelligentes Wi-Fi pour seulement 2,10 $ chacune! Prix ​​courant: 27,99 $ Prix: 8,39 $ Vous économisez: 19,60 $ (70%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: SPXNK4C6 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.