Apple vient de renouveler mon émission de streaming préférée de 2021 jusqu’à présent – ​​.

Melissa George, qui joue Margot Fox dans la série dramatique Apple TV+ The Mosquito Coast, a réfléchi un instant lorsque je lui ai demandé il y a quelques mois ce qui l’intéressait pour assumer ce rôle et ce projet. Sur le papier, la série est plus ou moins un drame familial, mais elle est enveloppée à l’intérieur de… enfin, de tout autre chose. Et venez ce vendredi, la saison 1 de la série Apple se terminera par son dernier épisode, avant l’annonce qu’Apple a partagée mardi que The Mosquito Coast revient pour une deuxième saison.

“Quand vous recevez un script disant que c’est l’histoire d’une famille – une mère, un père, une fille adolescente et un fils adolescent – vous pensez que c’est un drame familial”, m’a dit George. « Vous imaginez qu’ils dînent, qu’ils partent en vacances. Mais j’étais comme, oh mon dieu, ce sont les renards qui échappent à l’Amérique, au consumérisme et au capitalisme. Et ils se dirigent vers le sud à la recherche de ce Shangri-La, ce nouveau mode de vie magnifique avec de nouvelles règles et aucune technologie. Et je pensais que c’était excellent.

La famille Fox au cœur de cette série, avec le personnage d’Allie Fox de Justin Theroux comme patriarche, est obligée de s’enfuir et de faire une course folle vers le sud jusqu’à la frontière mexicaine, les agents fédéraux à leurs trousses. L’idée est qu’ils peuvent disparaître au Mexique et recommencer sans avoir à faire face aux conséquences d’un méfait commis par Allie Fox qui a été taquiné pendant la majeure partie de la saison 1. “J’ai adoré le fait que c’est comme un Robinson de la famille suisse des temps modernes”, George continua, pendant notre conversation. « C’est un peu comme Bonnie et Clyde. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de thèmes, beaucoup de métaphores de la vie. Il y a ce genre de brûlure lente et agréable. Et ce que sont les personnages au début n’est certainement pas ce qu’ils finissent par être à la fin.

Lorsque vous êtes en fuite, la vérité peut facilement vous échapper. Regardez le nouvel épisode de #TheMosquitoCoast sur Apple TV+ https://t.co/XttYanxc21 pic.twitter.com/zcsCl0Iw05 – Apple TV (@AppleTV) 28 mai 2021

La série est basée sur le livre à succès du même nom de Paul Theroux (l’oncle de Justin), qui célèbre son 40e anniversaire cette année. D’après l’annonce d’Apple concernant le ramassage de la saison deux, The Mosquito Coast est un drame de 7 épisodes “suivant le voyage dangereux d’un idéaliste radical et inventeur brillant, Allie Fox (joué par Justin Theroux), qui déracine sa famille pour le Mexique quand ils ont soudainement se retrouvent en fuite du gouvernement américain.

Selon le responsable de la programmation d’Apple, Matt Cherniss, à propos de la série : “L’émission a captivé l’imagination des téléspectateurs du monde entier, non seulement en raison de son action et de son aventure alimentées par l’adrénaline, mais aussi pour l’histoire familiale captivante et les performances captivantes à son cœur. Nous avons hâte de découvrir ce qui va suivre pour la famille Fox et pour le public de continuer à vivre l’expérience de sensations fortes. »

Soit dit en passant, le renouvellement de l’émission intervient également quelques jours seulement avant le début de la WWDC 2021, où des développements tels que le dévoilement du nouveau logiciel d’exploitation d’Apple pour des gadgets comme l’iPhone seront certainement au premier plan – bien que nous l’espérions également entendre un peu plus sur Apple TV+. Y compris des annonces comme celle-ci, et peut-être même la possibilité de voir une nouvelle bande-annonce ou deux.

