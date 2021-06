Apple vient de sortir son nouveau casque sans fil Beats Studio Buds – .

Apple a consacré beaucoup de temps aux AirPods et à Apple Music lors de la keynote principale de la WWDC 2021 de la semaine dernière, mais la société n’a dévoilé aucun nouveau matériel des familles AirPods ou Beats. Apple devrait lancer de nouveaux modèles d’AirPods cette année, y compris les écouteurs sans fil AirPods 3 plus abordables et les tout nouveaux AirPods Pro 2. Ces noms de produits ne sont pas définitifs, et il est peu probable qu’Apple utilise un schéma de numérotation compte tenu de ce qu’il a fait. avec les AirPods jusqu’à présent. Le schéma de numérotation est souvent mentionné dans les fuites et les rumeurs uniquement pour différencier les appareils inédits des modèles actuels. En plus de cela, Apple devait lancer de nouveaux écouteurs sans fil de marque Beats, les Beats Studio Buds ayant été repérés plusieurs fois dans la vraie vie malgré le fait qu’ils n’avaient pas encore été annoncés.

De tout nouveaux rapports ont indiqué au cours du week-end que le lancement des Beats Studio Buds d’Apple était imminent. Les écouteurs de type AirPods Pro 2 seraient lancés dès lundi, selon un leaker, qui a également divulgué le prix attendu. Séparément, Best Buy a brièvement répertorié les nouveaux Beats Studio Buds lundi, signalant que les ventes pourraient commencer bientôt.

Comme prévu, Apple est allé de l’avant et a dévoilé les Beats Studio Buds lundi, et les nouveaux écouteurs sont maintenant disponibles à l’achat.

Jon Prosser a affirmé il y a quelques jours que les Beast Studio Buds seraient “très similaires” au design AirPods Pro 2 d’Apple. Selon des rumeurs précédentes, les AirPods 3 hériteraient de la conception actuelle des AirPods Pro sans bénéficier de la fonction de suppression du bruit. Pendant ce temps, les nouveaux écouteurs AirPods Pro pourraient ne pas avoir de tige du tout. Prosser a déclaré samedi que l’annonce des Studio Buds arriverait tôt le matin du 21 juillet via un communiqué de presse. Il a ensuite mis à jour son article FrontTechPage deux fois en quelques jours. Dimanche, il a déclaré que les écouteurs Beats, “répertoriés sous le nom de Beats Studio Buds: True Wireless Noise Cancelling Earphones”, seraient annoncés “imminemment”, pas en juillet. Les écouteurs coûteraient 149,99 $, disponibles en rouge, noir et blanc. Une deuxième mise à jour lundi matin a indiqué que l’annonce pourrait avoir lieu lundi, les Beats Studio Buds devant être lancés dans les magasins le 25 juin. La date de sortie de Beats Studio Buds du 21 juillet pourrait faire référence à un événement spécifique au transporteur, a expliqué Prosser.

Les nouveaux écouteurs ont été brièvement répertoriés sur la page d’accueil de Best Buy, dans une publicité qui montrait la version rouge, ainsi que le nom officiel et le slogan d’Apple pour eux : « Made for music. Véritables écouteurs Beats Studio Buds sans fil à réduction de bruit.

Beats Studio Buds en blanc, rouge et noir. Source de l’image : Apple Inc.

Les nouveaux Beats Studio Buds sont désormais officiels et ils n’ont pas de tige, avec leur design en ligne avec les autres écouteurs sans fil disponibles chez les concurrents d’Apple. Ils sont disponibles en noir, blanc et rouge, comme on le dit, et ils coûtent 149,99 $. A noter également, ils sont classés IPX4 pour la résistance à la sueur et à l’eau. Chaque écouteur a un seul bouton multifonction qui peut être utilisé pour les appels, la musique et le contrôle Siri. Les nouveaux Buds sont livrés avec des embouts auriculaires en trois tailles différentes dans la boîte, et ils seront expédiés aux acheteurs à partir du 24 juin.

Les Beats Studio Buds prennent en charge la suppression active du bruit (ANC) tout comme l’Apple Pro. Apple explique sur le site Web de Beats que les nouveaux écouteurs sont “conçus pour offrir un son puissant et équilibré dans un design compact, via une plate-forme acoustique entièrement personnalisée”.

Les Studio Buds offrent jusqu’à 8 heures d’écoute et l’étui fournit deux charges supplémentaires pour un total allant jusqu’à 24 heures de lecture. De plus, les nouveaux écouteurs Beats prennent en charge le chargement Fast Fuel USB-C, avec une recharge de 5 minutes offrant jusqu’à 1 heure de lecture.

Les Beats Studio Buds fonctionnent avec les appareils Apple et Android. Sur Android, ils auront besoin de l’application Beats pour déverrouiller certaines fonctionnalités du produit.

