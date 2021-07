Apple vient de sortir une batterie MagSafe à 99 $ pour les modèles iPhone 12

Quelques instants avant la sortie d’iOS 14.7 RC, Apple a lancé mardi le nouvel accessoire MagSafe Battery Pack. La batterie est blanche et coûte 99 $. Il est uniquement compatible avec l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Ce sont actuellement les seuls modèles d’iPhone actuels à prendre en charge la technologie MagSafe. Si vous possédez un iPhone 11 ou antérieur, vous ne pourrez pas utiliser cet accessoire avec votre appareil. Voilà donc votre avertissement.

« Fixer la batterie MagSafe est un jeu d’enfant », déclare Apple dans un aperçu détaillé du nouveau produit sur sa boutique en ligne, où la batterie est désormais en vente. « Son design compact et intuitif facilite la recharge en déplacement. Les aimants parfaitement alignés le maintiennent attaché à votre iPhone 12 ou iPhone 12 Pro, offrant une charge sans fil sûre et fiable. Et il se charge automatiquement, il n’est donc pas nécessaire de l’allumer ou de l’éteindre. Il n’y a pas non plus d’interférence avec vos cartes de crédit ou vos porte-clés.

Spécifications et détails de la batterie MagSafe

Selon Apple, la capacité totale de la batterie du MagSafe Battery Pack est de 1460mAh. Apple dit que lors de vos déplacements, l’accessoire peut charger un téléphone avec jusqu’à 5 W de puissance. Si vous connectez la batterie à une source d’alimentation d’au moins 20 W, elle peut charger votre téléphone avec jusqu’à 15 W de puissance.

En plus d’avoir besoin d’un iPhone compatible, vous devrez également installer iOS 14.7. La version publique de la mise à jour devrait être publiée dans la semaine. Lorsque vous attachez une batterie MagSafe à l’arrière d’un iPhone, vous pouvez voir son état de charge sur l’écran de verrouillage et le widget Batteries.

Apple note également que les propriétaires d’iPhone peuvent recevoir une notification indiquant que leur iPhone ne facturera que jusqu’à 90 %. Si vous souhaitez charger au-delà de 90 % à l’aide de la batterie MagSafe, ouvrez le Centre de contrôle, maintenez enfoncée l’icône Mode faible consommation, puis appuyez sur Continuer.

