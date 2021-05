Apple vient d’émettre cet avertissement urgent aux utilisateurs d’iPhone et vous devez le lire – .

Lorsque Apple publie généralement des mises à jour iOS de milieu de cycle, je ne mets pas toujours à jour mon iPhone immédiatement. Surtout si la nouvelle mise à jour ne résout aucun problème de sécurité sérieux ou ne comporte de nouvelles fonctionnalités convaincantes, je n’ai jamais été pressé de mettre à jour mon téléphone si les choses fonctionnent déjà correctement. La récente version d’iOS 14.5.1, cependant, est une exception et une mise à jour que vous voudrez probablement télécharger dès que possible.

Apple a lancé iOS 14.5 pour la première fois il y a environ une semaine avec une foule de nouvelles fonctionnalités, notamment le nouveau cadre de transparence de suivi des applications de la société, de nouvelles voix Siri, une multitude de nouveaux émoticônes, la prise en charge des AirTags, etc. Quelques jours plus tard, Apple a déployé une mise à jour iOS 14.5.1 qui, selon lui, corrigeait un bogue associé à sa fonction de transparence de suivi des applications. Un document d’assistance Apple révèle cependant que la nouvelle mise à jour iOS résout également deux graves problèmes de sécurité.

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

S’il n’est pas rare que les mises à jour iOS résolvent des problèmes de sécurité ou des bogues, cette mise à jour est différente dans la mesure où les problèmes de sécurité en jeu peuvent déjà avoir été exploités dans la nature. En d’autres termes, il ne s’agit pas de problèmes de sécurité théoriques, mais plutôt de problèmes de sécurité avec des conséquences potentiellement réelles.

Abordant les deux problèmes de sécurité, Apple note qu’il est conscient que les deux «peuvent avoir été activement exploités».

Les deux problèmes de sécurité impliquent WebKit et impliquent tous les modèles d’iPhone allant jusqu’à l’iPhone 6s. Un certain nombre de modèles d’iPad sont également concernés:

Apple détaille le contenu de sécurité de ses mises à jour iOS 14.5.1 et iPadOS 14.5.1 comme suit:

WebKit Disponible pour: iPhone 6s et versions ultérieures, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 2 et versions ultérieures, iPad 5e génération et versions ultérieures, iPad mini 4 et versions ultérieures et iPod touch (7e génération) Conséquence: le traitement de contenu Web conçu de manière malveillante peut entraîner l’exécution de code arbitraire. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité. Description: un problème de corruption de la mémoire a été résolu par une meilleure gestion de l’état. CVE-2021-30665: yangkang (@dnpushme) & zerokeeper & bianliang de 360 ​​ATA WebKit Disponible pour: iPhone 6s et versions ultérieures, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 2 et versions ultérieures, iPad 5e génération et versions ultérieures, iPad mini 4 et versions ultérieures et iPod touch (7e génération) Conséquence: le traitement de contenu Web conçu de manière malveillante peut entraîner l’exécution de code arbitraire. Apple a connaissance d’un rapport selon lequel ce problème pourrait avoir été activement exploité. Description: un débordement d’entier a été résolu par une meilleure validation des entrées. CVE-2021-30663: un chercheur anonyme

Apple n’a pas fourni d’informations plus détaillées sur la façon dont les problèmes ci-dessus ont pu être exploités, mais vous voudrez toujours mettre à jour vers iOS 14.5.1 dès que possible.

Mis à part les problèmes de sécurité, il existe plusieurs autres raisons de mettre à jour vers 14.5.1 si vous utilisez toujours iOS 14.4 ou une itération encore plus ancienne d’iOS. À ce stade, certaines autres fonctionnalités d’iOS 14.5 qui méritent d’être mentionnées incluent:

Déverrouiller l’iPhone avec l’Apple Watch

Possibilité de déverrouiller votre ‌iPhone‌ X et versions ultérieures avec Apple Watch Series 3 et versions ultérieures lorsque vous essayez d’utiliser Face ID tout en portant un masque facial

AirTag et Find My

Prise en charge d’AirTag pour suivre et trouver vos éléments importants tels que vos clés, votre portefeuille, votre sac à dos et plus, en privé et en toute sécurité dans l’application Find My Precision Finding utilise des commentaires visuels, audibles et haptiques pour vous guider directement vers votre AirTag à proximité à l’aide d’Ultra Large bande fournie par la puce U1 sur les modèles iPhone 11 et ‌iPhone 12‌ AirTag peut être localisé en jouant un son via le haut-parleur intégré Le réseau ‌Find My‌ avec des centaines de millions d’appareils peut vous aider à trouver votre AirTag, même s’il ne l’est pas Le mode perdu à proximité vous avertit lorsque votre AirTag est trouvé, et vous pouvez entrer un numéro de téléphone où vous pouvez être contacté

Siri‌

Siri comprend désormais des options vocales plus diverses Les appels entrants peuvent être annoncés avec ‌Siri‌, y compris qui appelle, lorsque vous portez vos ‌AirPods‌ ou des écouteurs Beats compatibles, et vous pouvez répondre aux appels mains libres FaceTime de groupe en demandant ‌Siri‌ à ‌FaceTime‌ a liste des contacts ou un nom de groupe à partir de Messages Les contacts d’urgence peuvent être appelés en demandant ‌Siri‌

Intimité

Podcasts

Les pages d’affichage des podcasts ont été repensées pour faciliter le démarrage de l’écoute Option pour enregistrer et télécharger des épisodes, en les ajoutant automatiquement à votre bibliothèque pour un accès rapide Le comportement de téléchargement et les paramètres de notification peuvent être personnalisés sur une base émission par émission Top Charts et catégories populaires dans La recherche vous aide à découvrir de nouvelles émissions

Améliorations 5G

La prise en charge de la double carte SIM permet une connectivité 5G sur la ligne qui utilise des données cellulaires sur les modèles ‌iPhone 12‌ Les améliorations du mode de données intelligent optimisent davantage votre expérience sur les réseaux 5G pour une meilleure autonomie de la batterie et une meilleure utilisation des données sur les modèles ‌iPhone 12‌ Itinérance internationale 5G activée sur les opérateurs pris en charge sur les modèles ‌iPhone 12‌

Nouvelles

Top Deal du jour Les acheteurs grouillent d’Amazon pour obtenir le robot aspirateur Roomba 675 alors qu’il ne coûte que 199 $! Prix ​​courant: 279,99 $ Prix: 199,00 $ Vous économisez: 80,99 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.