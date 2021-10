Apple vise à augmenter les ventes de HomePod avec un nouveau leader des logiciels audio

Apple a embauché un nouveau responsable logiciel pour l’équipe HomePod dans le cadre d’un effort visant à mieux concurrencer les haut-parleurs intelligents d’Amazon et de Google, rapporte Bloomberg.

La cellule Syng Alpha

Afrooz Family, un ingénieur du son qui a travaillé chez Apple de 2012 à 2016, a rejoint l’entreprise et dirige le développement de logiciels au sein de l’équipe ‌HomePod‌/Apple TV. La famille a co-fondé la société de haut-parleurs Syng aux côtés de l’ancien membre de l’équipe de conception d’Apple, Christoper Stringer. Syng est connu pour le très cher Cell Alpha, qui dispose d’une technologie audio « triphonique » capable de créer un champ sonore immersif et dynamique.

Apple a eu du mal à faire adopter le ‌HomePod‌ depuis son lancement en 2018. La version initiale de l’enceinte était au prix de 350 $ et offrait un son de meilleure qualité que ses concurrents, mais elle n’était tout simplement pas aussi populaire que les options d’enceintes intelligentes beaucoup plus abordables de Samsung et Google.

Le ‌HomePod‌ original a été abandonné plus tôt cette année, Apple ayant plutôt choisi de se concentrer sur le HomePod mini à 99 $, qui est plus petit et beaucoup plus attrayant en raison de son prix inférieur.

À l’avenir, Apple prévoit de créer un appareil combiné ‌HomePod‌, ‌Apple TV‌ et FaceTime qui servira d’option de divertissement tout-en-un. Selon Bloomberg, un tel appareil pourrait sortir dès 2023.

